Волочкова добилась победы в суде: балерина отсудила у ТСЖ более 5 млн рублей

Волочкова отсудила у ТСЖ в Петербурге более 5 млн рублей

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова выиграла судебный процесс против ТСЖ в Санкт-Петербурге. В результате компенсация составила более 5 миллионов рублей, как сообщает "Фонтанка".

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Судебные разбирательства начались в 2021 году после того, как в недвижимости артистки произошло затопление, и управляющая компания отказалась компенсировать ущерб.

По результатам проведенной Волочковой экспертизы было установлено, что ущерб имуществу составил 3,5 миллиона рублей, включая повреждения паркета, стен, камина, зеркал и другой мебели. В ответ на игнорирование своих претензий балерина обратилась в суд.

15 мая суд признал аргументы Волочковой обоснованными и постановил, что ТСЖ должно выплатить ей 3,5 миллиона рублей за материальный ущерб, 15 тысяч рублей за моральный вред и штраф в размере 1,7 миллиона рублей за просрочку выполнения требований потребителя.