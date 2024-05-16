Балерина Анастасия Волочкова выиграла судебный процесс против ТСЖ в Санкт-Петербурге. В результате компенсация составила более 5 миллионов рублей, как сообщает "Фонтанка".
Судебные разбирательства начались в 2021 году после того, как в недвижимости артистки произошло затопление, и управляющая компания отказалась компенсировать ущерб.
По результатам проведенной Волочковой экспертизы было установлено, что ущерб имуществу составил 3,5 миллиона рублей, включая повреждения паркета, стен, камина, зеркал и другой мебели. В ответ на игнорирование своих претензий балерина обратилась в суд.
15 мая суд признал аргументы Волочковой обоснованными и постановил, что ТСЖ должно выплатить ей 3,5 миллиона рублей за материальный ущерб, 15 тысяч рублей за моральный вред и штраф в размере 1,7 миллиона рублей за просрочку выполнения требований потребителя.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.