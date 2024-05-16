Почему очень долго всходит редис после посева?

Даём советы, чтобы редис быстрее взошёл

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Редис – это один из самых популярных и легко выращиваемых овощей в саду. Он обладает ярким вкусом и ароматом, идеально подходит для добавления в различные блюда. Однако, многие садоводы испытывают проблемы с тем, что редис долго всходит после посева. Давайте разберёмся, почему это происходит.

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Один из основных факторов, влияющих на скорость всхожести редиса, – это температурный режим. Редис предпочитает прохладные условия для прорастания семян. Семена редиса начинают всходить при температуре около +10 градусов Цельсия, а оптимальная температура для роста редиса +15-20 градусов. Если почва слишком холодная или жаркая, семена могут долго не прорастать.

Еще одной причиной долгой всхожести редиса может быть недостаток влаги. Редис – растение, которое нуждается в умеренном поливе, поэтому если почва слишком сухая, семена могут не прорасти. Важно следить за уровнем влажности и поддерживать оптимальные условия для прорастания.

Также стоит обратить внимание на глубину посева семян. Редис – это культура, семена которой нужно сажать неглубоко, всего на 1-1,5 см. Если семена посеяны глубоко, они могут не прорасти или прорасти очень долго.