Какие привычки помогают сохранить молодость кожи: мнение врачей

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Эффективные советы, как сохранить молодость кожи

1:22
Здоровье

Простые привычки могут помочь вам оставаться молодыми. В этой статье мы расскажем, как можно легко сохранить молодость кожи.

Эффективные советы, как сохранить молодость кожи
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Что помогает сохранить молодость кожи

Регулярное применение качественной косметики помогает сохранить молодость кожи. Эти средства должны содержать антиоксиданты, пептиды, ретинол и гиалуроновую кислоту. Это поможет увлажнить и напитать кожу, улучшить текстуру и тон, а также уменьшить появление морщин.

Кроме того, важно поддерживать правильное питание и гидратацию. Следует питаться сбалансированно и полноценно, а также каждый день пить достаточное количество чистой воды.

Физическая активность также влияет на молодость кожи. Интенсивное потоотделение во время физических нагрузок способствует очищению организма изнутри, быстрому избавлению от токсинов и шлаков, очищению пор.

В результате этого замедляются процессы старения, улучшается качество кожи, она выглядит намного моложе, чище, гладко и упруго.

Активные занятия спортом увеличивают частоту сердечных сокращений и активизируют кровообращение, кожа краснеет и выделяет тепло, которое стимулирует микроциркуляцию лимфы и крови в коже.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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