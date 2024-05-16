Врач рассказала, чем грозит разогрев пищи в СВЧ-печи в пластиковой таре

Эндокринолог предостерегла от разогрева пищи в микроволновке в пластиковой посуде

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-эндокринолог Анастасия Гальянова предупредила о потенциальной опасности разогревания пищи в микроволновых печах в пластиковой посуде и непригодных для этой цели контейнерах.

Фото: zh.wikipedia.org by Ген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

В результате нагревания пластика может высвобождаться бензол, который может вызывать мутации и повреждение ДНК. Поэтому рекомендуется исключать использование одноразовой пластиковой посуды и пластиковых контейнеров в микроволновых печах, пишет Газета. Ru.

Вместо этого, наилучшим вариантом для разогрева и приготовления пищи в микроволновой печи является использование стеклянной или керамической посуды. Они не выделяют вредных веществ при нагревании и обеспечивают безопасность пищи.

"При нагревании пластика высвобождается огромное количество токсических веществ. Одно из самых вредных соединений — бензол, который способствует окислительному стрессу, приводит к возникновению различных мутаций и повреждению ДНК. Лучше всего готовить и разогревать еду в стекле или керамической посуде", — рассказала Гальянова.

Существует также специальный вид пищевого пластика, который можно использовать в микроволновых печах, и обозначается соответствующим знаком (цифра 5 внутри треугольника или знак микроволновки). Однако всё же предпочтение лучше отдать стеклянной или керамической посуде, подчеркнула врач

Кроме того, следует ограничить время разогрева пищи до минуты, чтобы избежать потери питательных веществ. Если есть возможность, рекомендуется использовать другие методы приготовления или разогрева еды, такие как плита или духовка, которые могут сохранить больше питательных свойств пищи, добавила эндокринолог.