Новая батарея из цинка и отходов заменит литий-ионные: учёные нашли способ улучшить безопасность и экологичность

Шведские учёные разработали батарею на основе цинка и отходов

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из шведских университетов разработали недорогую батарею на основе цинка и лигнина, отхода бумажной промышленности, вместо лития.

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Этот проект направлен на решение проблем с хранением энергии, возникающих из-за увеличения использования возобновляемых источников энергии.

Литий-ионные батареи, используемые в настоящее время, трудны в переработке и имеют экологические и правовые проблемы из-за добычи лития и кобальта. Цинковые батареи, хотя и менее энергоемкие, безопаснее и могут заменить литий-ионные батареи для перезаряжаемых устройств, сообщает Security Lab.

Шведские ученые решили проблему нестабильности цинка, вызванной реакцией с водой, использовав водо-полимерный солевой электролит (WiPSE).

Новая батарея, в отличие от других цинковых батарей, способна сохранять заряд в течение недели и остается эффективной после 8000 циклов зарядки. Она экологичнее свинцово-кислотных батарей и не содержит токсичных компонентов.

В настоящее время батарея имеет небольшой размер, но технология может быть масштабирована до автомобильных батарей.