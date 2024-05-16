Борьба за будущее Маска в Tesla: как гигантская зарплата может определить судьбу компании

Tesla призывает акционеров поддержать пакет вознаграждения Маска

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Tesla Inc. активно мобилизует свою обширную базу розничных инвесторов для поддержки выплаты компенсационного пакета в размере 56 миллиардов долларов генеральному директору Илону Маску.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В связи с этим компания наняла стратегического консультанта и работает с внешней юридической фирмой. На специально созданном сайте Vote Tesla размещены призывы к акционерам проголосовать онлайн, по QR-коду, по телефону или по почте, подчеркивая критическую важность поддержки выплаты Маску для роста Tesla.

Голосование, запланированное на ежегодное собрание 13 июня, является советским и может иметь серьезные последствия для лидерства Маска. Несмотря на вызовы, включая глобальное замедление продаж электромобилей и сокращение штатов компании более чем на 10%, Маск продолжает настаивать на расширении сети суперзарядных устройств и уверяет в значительных инвестициях в этом направлении.