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Полис ОСАГО: что нужно знать об изменениях данных, чтобы избежать отказа в выплате

Полис ОСАГО: как правильно обновить данные и избежать проблем

2:24
Страхование

Каждый автовладелец, желающий управлять своим транспортным средством, обязан оформить полис ОСАГО. Этот документ содержит важные сведения о транспортном средстве, его владельце и водителях. Некоторые из этих данных, например,

Полис ОСАГО: как правильно обновить данные и избежать проблем
Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain

VIN-номер автомобиля, являются неизменными. В то же время другая информация может изменяться, например, смена фамилии или паспортных данных страхователя, а также обновление водительского удостоверения.

Согласно законодательству об ОСАГО, полис должен содержать актуальные и точные сведения обо всех упомянутых лицах и транспортном средстве. Несоответствие данных в полисе и документах при ДТП может создать трудности с получением страхового возмещения. Ошибки, влияющие на стоимость полиса, могут быть расценены как умышленные и привести к расторжению договора со страхователем.

Чтобы избежать подобных проблем, важно своевременно уведомлять страховщика о любых изменениях или ошибках в данных.

Изменения в полисе ОСАГО могут включать добавление или исключение водителей, изменение формата полиса с закрытого на открытый (где управлять транспортным средством может любой водитель с правами). Также можно обновить личные данные владельцев и страхователей, что важно для расчёта коэффициента бонус-малус, зависящего от стажа и возраста водителя.

Проверка на наличие ошибок в документах рекомендуется при оформлении, но в случае их обнаружения необходимо немедленно обращаться в страховую компанию. Кроме того, следует сообщать о замене документов на автомобиль или изменении его госномера, особенно если это связано с изменением региона регистрации.

Оформление ОСАГО может занять определённый период, что нужно учитывать при изменении сроков использования автомобиля. При смене собственника машины также требуется уведомление страховщика.

Страховые компании обычно не взимают плату за изменение паспортных данных или номера СТС, однако другие корректировки могут повлиять на стоимость полиса.

Для внесения изменений в полис ОСАГО необходимо обратиться в страховую компанию и предоставить все необходимые документы для подтверждения изменений.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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