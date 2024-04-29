Черный антифриз в вашем авто: неожиданные причины, которые должен знать каждый водите

Причины потемнения антифриза в системе охлаждения автомобиля

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Антифриз — это важная техническая жидкость в системе охлаждения автомобиля, которая предотвращает перегрев двигателя. С течением времени и при определенных условиях антифриз может потемнеть, что указывает на различные проблемы.

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Причинами потемнения могут быть использование некачественного антифриза, который при контакте с металлами окисляется, деформация резиновых компонентов системы из-за неправильной работы охлаждения, проникновение моторного масла в систему из-за дефектов прокладки или теплообменника, закипание антифриза из-за потери его свойств и смешивание с водой в экстренных случаях или из-за конденсата.

Также система охлаждения может быть загрязнена, если она не промывалась регулярно, что приводит к быстрому загрязнению новой жидкости. Регулярная замена антифриза и обслуживание системы охлаждения помогают избежать многих из этих проблем.