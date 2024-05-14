Виктория Боня рассказала, что ей запретили жить во Франции в своей квартире

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала, что она теперь лишена права проживать во Франции, несмотря на наличие у неё в этой стране недвижимости.
Боня объяснила, что уже 9 месяцев не может вернуться домой.
Модель заверила, что злопыхатели зря радовались тому, что её выгнали из Монако. Это, по словам звезды, неправда.
"Единственное, что является правдой, это тот факт, что я жила на территории Франции (в Кап Дайл, это 5 мин от Монако) и мне придётся отказаться от этого места жительства и переехать снова в Монако, именно поэтому это стало причиной того, что я не смогла своевременно продлить вид на жительство", — напасала Виктория в "Инстаграме"*.
Она отметила, что, возможно, такое положение дел к лучшему, так как во Франции её квартиру грабили трижды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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