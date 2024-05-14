Виктория Боня рассказала, что ей запретили жить во Франции в своей квартире

Виктория Боня пожаловалась на то, что во Франции ей не разрешили жить

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала, что она теперь лишена права проживать во Франции, несмотря на наличие у неё в этой стране недвижимости.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Боня объяснила, что уже 9 месяцев не может вернуться домой.

Модель заверила, что злопыхатели зря радовались тому, что её выгнали из Монако. Это, по словам звезды, неправда.

"Единственное, что является правдой, это тот факт, что я жила на территории Франции (в Кап Дайл, это 5 мин от Монако) и мне придётся отказаться от этого места жительства и переехать снова в Монако, именно поэтому это стало причиной того, что я не смогла своевременно продлить вид на жительство", — напасала Виктория в "Инстаграме"*.

Она отметила, что, возможно, такое положение дел к лучшему, так как во Франции её квартиру грабили трижды.

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