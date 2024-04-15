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Любовь Степушова
Всё будет серьёзно, но не в этот раз. Иран и Израиль "пристрелялись"

России конфликт между Израилем и Ираном выгоден, но не война между ними

4:13
Мир » Азия » Ближний Восток

Конфликт между Ираном и Израилем в этот раз не вышел в горячую стадию — стороны проверили свою готовность. РФ ситуативно конфликт выгоден, но не в долгосрочной перспективе.

России конфликт между Израилем и Ираном выгоден, но не война между ними
Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Горячая война между Ираном и Израилем отложена

Рынок, который "знает всё", на удар Ирана по Израилю в воскресенье, 14 апреля, отреагировал слабо. Золото и нефть — почти без реакции. Цена на золото растет на 0,8% до 2379 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 15 апреля. При этом Brent стабильно торгуется 90,4 доллара за баррель, WTI — 85,6 доллара.

Конфликт ненадолго заморожен, если Израиль в течение недели не ответит Ирану. Всё будет серьёзно между ними, но не сейчас, а пока обе стороны проверили свою боеготовность.

Что выяснил Иран

  • Пройден важный психологический рубеж — теперь прямые удары по Израилю не табу.
  • Внутри Ирана есть патриоты, аппетиты которых на месть были удовлетворены.
  • Проверена координация иранских военных структур, осуществлявших атаку. Военные получили ценные сведения, наблюдая за работой израильских и американских ПВО и ВВС. Иран имеет огромный и, что немаловажно, собственный арсенал ракет и дронов. Иран автономен, давно под санкциями и адаптирован к ним. Он получил время на совершенствование своего оружия.
  • Уже может строить планы "горячей" войны, так как Иран имеет выход к границам Израиля через своих прокси в Ираке и Сирии, а исход войны решает солдат, который своим сапогом ступает на землю противника. С учётом того, что население Ирана — почти 90 млн человек, его армия численно будет превосходить любые союзнические армии противника.
  • Иран убедился, что РФ его поддержит в Совбезе ООН, а значит, международных санкций не будет.

В чём убедился Израиль

  • Арабские страны и не дёрнулись, а Иордания так прямо стала союзником Израиля, это дорогого стоит, то есть тезис о враждебном арабском окружении Израиля исчерпал себя.
  • Западные страны послали свои ВВС — выполнили союзнические обязательства. ВВС США уничтожили более 80 БПЛА и не менее шести баллистических ракет, выпущенных 13 апреля в сторону Израиля из Ирана и Йемена, сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).
  • ПВО Израиля оказалась в отличном состоянии. Но удары из Сирии, Ливана, Ирака, с более близкого расстояния от израильских границ, Ираном не наносились. К тому же, когда у Тегерана будет своя ядерная бомба, все союзники Израиля не будут уже столь храбрыми. Израиль силён, пока сильны США, но там всё идёт к гражданской войне после выборов в ноябре.
  • Расходы Израиля оказались намного большими, чем Ирана. Тегеран запустил более 170 БПЛА, около 120 баллистических и около 30 крылатых ракет, их перехватывали Arrow и Patriot. Генерал запаса ЦАХАЛ Рам Аминах заявил, что Израиль потратил на отражение атаки Ирана около 1-1,3 млрд долларов. По его словам, затраты на атаку у Ирана в десять раз меньше.

России важен и Иран, и Израиль

Для РФ конфликт на Ближнем Востоке выгоден ситуативно, так как уменьшает помощь Запада Украине и поднимает цены на нефть.

Долгосрочные минусы — "горячая" война уничтожит обе ненавидящие друг друга страны, одна из которых союзник РФ, а другая полностью поддерживает Россию по итогам Второй мировой войны. Израиль — на Западе единственная страна, которая не допускает ревизию её итогов.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы иран израиль ближний восток
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