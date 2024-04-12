Ответ Ирана Израилю на удар по консульству и убийство генералов может удивить всех

Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению

4:22 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Израиль бесстрашно провоцирует Иран на военный ответ, убивая его генералов на его территории (в консульстве) в Сирии. План отличный, но ответ Ирана может удивить.

Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Иран спровоцировали на военный удар по территории Израиля

Многие страны, включая Россию, рекомендовали своим гражданам не посещать, а также покинуть Ливан, Израиль и Иран. Единственные западные авиаперевозчики, совершающие полёты в Тегеран — немецкая авиакомпания Lufthansa и её дочерняя компания Austrian Airlines — продлили приостановку полетов в иранскую столицу.

Все ждут иранского возмездия за убийство ударом в Сирии семерых высших офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) .

Израиль не взял на себя ответственность за авиаудар по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля, но в Тегеране всем всё ясно — верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил на этой неделе, что Израиль "должен быть наказан, и так и будет, за нападение на иранскую территорию".

Американские СМИ сообщают, что ответный удар Ирана может последовать уже сегодня. Могут быть применены более 100 дронов, десятки ракет против военных целей. Западные СМИ гадают, будет ли удар осуществлен в форме прямого нападения или через сеть поддерживаемых Тегераном группировок из Ирака, Ливана, Йемена.

США сообщили Ирану, что они не причастны к удару в Дамаске, и потребовали не использовать эту атаку в качестве предлога для дальнейшей эскалации в регионе или для нападения на американские объекты или персонал.

Почему Израиль столь смело идёт на войну с Ираном?

Почему Израиль не опасается наносить такие чувствительные удары по Ирану, ведь эскалация очень опасна для него? Ситуация угрожает государственности Израиля через войну на его территории.

В Тель-Авиве уверены, что Тегеран не решится на сильный ответ. Действительно, Иран очень много угрожает (убьём, уничтожим, разорим и так далее), но не делает и 10 процентов из заявленного. За убийство героя Ирана Хасема Сулеймани в Багдаде американцами Тегеран нанёс ракетный удар по базам США в Ираке. При этом никто не пострадал. Говорилось, что было даже предупреждение об ударе со стороны Ирана. Все привыкли думать, что Иран не хочет воевать с Израилем. Очень возможно.

Иран признают террористическим государством

И это очень вписывается в план по уничтожению Ирана.

США дали добро Израилю на удар в Сирии в ожидании именно симметричного ответа (не случайно они активно отрицают свою причастность и даже говорят, что не были проинформированы). Если Тегеран ударит по территории Израиля, то все вопросы будут сняты, американские вооружённые силы активно включатся в поддержку союзника, а остальным "закроют рот". Чем?

Готовится признание Ирана террористическим государством. В четверг высший уголовный суд Аргентины сообщил о новом развитии событий самого тяжёлого теракта (более 300 погибших) в истории страны — взрыва штаб-квартиры еврейского общинного центра в 1994 году. Суд постановил, что нападение планировал Иран, а ливанская группировка "Хезболла" осуществила эти планы.

Суд заявил также, что нападение произошло в ответ на отказ Аргентины от соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере с Тегераном. Не правда ли — смешно, если бы не было так грустно?

Ответ Ирана уже есть, и надо продолжать том же духе

Тем не менее, ответ Ирана уже есть. Ирану вовсе не обязательно отвечать симметрично. Его угрозы напасть на Израиль уже привели к тому, что мировые цены на нефть выросли на неделю, увеличив его доходы и повысив цены на бензин в США, что в предвыборный период совсем не надо Джо Байдену.

Откладывая месть, Иран нервирует всех, а это очень даже сильнодействующее средство. Иран всё равно отомстит, только выберет момент, и это будет нечто вроде перекрытия Ормузского пролива.

И почему бы не присоединиться к РФ в её деле наказания западных террористов, взорвавших "Северные потоки" и убивающих россиян руками ИГИЛ*? Трибунал над ними будет, и Иран представит свои доказательства.

* террористическая организация, запрещённая в РФ

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