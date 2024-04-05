Открылись шокирующие подробности о командующем КСИР, погибшем от удара Израиля по посольству Ирана в Сирии

Погибший при ударе Израиля по посольству Ирана в Сирии командующий КСИР разрабатывал операцию "Потоп Аль-Аксы"

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Тегеран сообщил, что командующий иранского КСИР, погибший при ударе Израиля по консульству Ирана в Сирии, принимал участие в разработке операции "Потоп Аль-Аксы", проведенной ХАМАС в октябре.

Фото: www.panoramio.com by Алиреза Джавахери is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Напомним, 7 октября 2023 года армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, контролируемом движением ХАМАС, в ответ на ракетные обстрелы и проникновения боевиков на израильскую территорию.

ХАМАС обвиняет израильскую сторону в "неоднократных вторжениях" в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.