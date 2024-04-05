Открылись шокирующие подробности о командующем КСИР, погибшем от удара Израиля по посольству Ирана в Сирии

Тегеран сообщил, что командующий иранского КСИР, погибший при ударе Израиля по консульству Ирана в Сирии, принимал участие в разработке операции "Потоп Аль-Аксы", проведенной ХАМАС в октябре.
Напомним, 7 октября 2023 года армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, контролируемом движением ХАМАС, в ответ на ракетные обстрелы и проникновения боевиков на израильскую территорию.
ХАМАС обвиняет израильскую сторону в "неоднократных вторжениях" в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.