Пентагон разочарован тем, что Израиль не поставил его в известность об ударе по иранскому консульству

WP: Пентагон недоволен тем, что Израиль не предупредил, что собирается нанести удар по Дамаску

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Пентагон выразил недовольство тем, что Израиль не предупредил его заранее о том, что собирается нанести удар по консульству в Иране. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на государственных деятелей США.

Фото: flickr.com

Руководство Минобороны США такие действия Израиля не понравились, так как из-за последовавшей эскалации риски для американских военных на Ближнем Востоке увеличиваются.

"Высокопоставленные чиновники Пентагона были разочарованы тем, что Израиль не уведомил США о нанесении удара по иранским объектам в Сирии", — сообщают РИА Новости, ссылаясь на издание Washington Post.

В статье американской газеты сказано, что в другом случае при помощи полученной заранее информации Пентагон бы усилил защиту американского персонала и расположил силы, в том числе корабли с системами ПРО на борту, так, чтобы защищать и Израиль, и солдат США от мести Ирана.

Глава Пентагона Ллойд Остин, как сообщает неназванный источник, напрямую сказал о недовольстве израильскому коллеге Йоаву Галанту в ходе разговора по телефону.