Анфиса Чехова поделилась секретами подтянутой кожи лица

Анфиса Чехова поддерживает молодость кожи при помощи лифтинг-увлажнения

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала своим поклонникам свой секрет молодости. В своем блоге она поделилась кадрами похода к косметологу.

Фото: youtube.com by канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА is licensed under public domain

В настоящее время звезда находится в Дубае, где и отправилась к специалисту, чтобы проверить состояние кожи. Так, она решила сделать себе лифтинг-увлажнение и опубликовала ролик, как ей делают массаж лица.

Анфиса Чехова находится в Дубае уже несколько недель, поэтому успела застать сильные дожди, обрушившиеся на город. По ее словам, она осталась без денег, так как случайно заблокировала свою дебетовую карту. Помимо этого она показывала поклонникам, как люди пытаются справиться с непогодой.

Ранее возлюбленная Тимати опубликовала кадры в комбинезоне без бюстгальтера.