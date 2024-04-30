Как выглядит новая возлюбленная Тимати, которая очень похожа на Ирину Шейк

Избранница рэп-исполнителя Тимати модель Валентина Иванова в своем блоге опубликовала провокационный видеоролик, на котором предстала в спортивном комбинезоне без бюстгальтера.
Так, она запечатлена в черном спортивном комбинезоне с глубоким декольте. На тренировку девушка также надела серьги, браслет с четырёхлистным клевером и золотую цепочку.
Известно, что у модели сложились доверительные и теплые отношения с матерью своего избранника Симоной Юнусовой. Женщина не скрывает, что хорошо относится к модели и считает ее искренним человеком.
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