Как выглядит новая возлюбленная Тимати, которая очень похожа на Ирину Шейк

Возлюбленная Тимати модель Иванова показала видео в комбинезоне без бюстгальтера

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Избранница рэп-исполнителя Тимати модель Валентина Иванова в своем блоге опубликовала провокационный видеоролик, на котором предстала в спортивном комбинезоне без бюстгальтера.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Валентины Ивановой в Инстаграм is licensed under public domain

Так, она запечатлена в черном спортивном комбинезоне с глубоким декольте. На тренировку девушка также надела серьги, браслет с четырёхлистным клевером и золотую цепочку.

Известно, что у модели сложились доверительные и теплые отношения с матерью своего избранника Симоной Юнусовой. Женщина не скрывает, что хорошо относится к модели и считает ее искренним человеком.

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