Шокирующие выводы ученых: таблетки от гипертонии могут стать причиной смертельных переломов

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JAMA: лекарства от гипертонии повышают риск переломов костей

1:28
Наука

Американские ученые из Ратгерского университета обнаружили, что лекарства от гипертонии могут существенно увеличить риск опасных для жизни переломов костей. Эти препараты могут негативно влиять на чувство равновесия. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

JAMA: лекарства от гипертонии повышают риск переломов костей
Фото: pexels.com by Unknown is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалисты проанализировали медицинские записи около 30 тысяч человек, проживавших в домах престарелых с 2006 по 2019 год.

Они изучили данные о состоянии здоровья этих людей и о том, какие лекарства они регулярно принимали. Особое внимание уделялось числу различных переломов, которые произошли за 13 лет наблюдения.

Оказалось, что риск получения опасных переломов из-за падений более чем в два раза увеличивается при приеме препаратов для лечения гипертонии.

Исследование показало, что такие лекарства отрицательно влияют на чувство равновесия, особенно когда пожилые люди встают в вертикальное положение.

Даже кратковременная потеря равновесия из-за резкого снижения кровотока к мозгу, насыщенному кислородом, часто приводит к падениям. Это особенно опасно при хрупкости костей в пожилом возрасте. Ситуация усугубляется, если к лекарствам от давления добавляются другие препараты, как показало исследование.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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