Кардиолог Шляхто: самая важная мера против повышения артериального давления — изменение образа жизни

Образ жизни может повлиять на возникновение артериальной гипертонии

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Следить за своим давлением должен каждый, кто задумывается о своём здоровье.

Фото: Flickr by agilemktg1 is licensed under Public domain

"Самая важная мера против повышения артериального давления — изменение образа жизни, как на уровне каждого человека, так и на уровне популяции. Каждый человек должен стремиться к рациональному питанию, сокращать количество соли и есть больше фруктов и овощей. Важно оставаться физически активным, управлять стрессом, сохранять оптимальную массу тела и отказаться от вредных привычек”, — заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

По его словам, гипертония чаще возникает у мужчин, чем у женщин. Сегодня существует масса методов, которые позволяют отслеживать уровень давления. Это безманжетные тонометры в виде браслета, кольца, часов и даже нано-одежда для измерения АД. Есть разного рода мобильные приложения, помогающие мониторить давление и пульс.

Выделяют 3 вида упражнений, которые зависят от значений показаний тонометра:

аэробные упражнения, например, ходьба, плавание, подойдут гипертоникам, чьё давление больше 140/90 мм рт. ст.

динамические силовые упражнения, например, отжимания, приседания, для прегипертоников, у которых давление 130-140/80-90 мм рт. ст.

изометрические или статические силовые тренировки для нормотоников, у которых давление ≤ 130/80 мм рт. ст.

Делать упражнения нужно каждый день, пишет сайт aif.ru.