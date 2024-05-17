Кардиолог Шляхто: самая важная мера против повышения артериального давления — изменение образа жизни

Следить за своим давлением должен каждый, кто задумывается о своём здоровье.
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"Самая важная мера против повышения артериального давления — изменение образа жизни, как на уровне каждого человека, так и на уровне популяции. Каждый человек должен стремиться к рациональному питанию, сокращать количество соли и есть больше фруктов и овощей. Важно оставаться физически активным, управлять стрессом, сохранять оптимальную массу тела и отказаться от вредных привычек”, — заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.
По его словам, гипертония чаще возникает у мужчин, чем у женщин. Сегодня существует масса методов, которые позволяют отслеживать уровень давления. Это безманжетные тонометры в виде браслета, кольца, часов и даже нано-одежда для измерения АД. Есть разного рода мобильные приложения, помогающие мониторить давление и пульс.
Выделяют 3 вида упражнений, которые зависят от значений показаний тонометра:
аэробные упражнения, например, ходьба, плавание, подойдут гипертоникам, чьё давление больше 140/90 мм рт. ст.
динамические силовые упражнения, например, отжимания, приседания, для прегипертоников, у которых давление 130-140/80-90 мм рт. ст.
изометрические или статические силовые тренировки для нормотоников, у которых давление ≤ 130/80 мм рт. ст.
Делать упражнения нужно каждый день, пишет сайт aif.ru.
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