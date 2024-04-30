Достаточно 1 кружки в день напитка из этого растения для диабетиков: результаты превзойдут все ожидания

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Цикорий как средство для снижения сахара в крови: советы диетолога Марины Аплетаевой

2:11
Здоровье

В последнее время всё больше внимания уделяется альтернативным методам контроля за уровнем сахара в крови, особенно учитывая потенциальные побочные эффекты традиционных лекарственных препаратов. Один из таких методов включает в себя использование натурального и доступного напитка, который может оказаться полезным для людей, страдающих диабетом.

Цикорий как средство для снижения сахара в крови: советы диетолога Марины Аплетаевой
Фото: flickr. com by Melissa McMasters is licensed under CC-BY-2.0

Марина Аплетаева, врач-диетолог и аллерголог-иммунолог, в интервью для "Москва 24" поделилась, что одним из эффективных средств для снижения уровня глюкозы в крови является цикорий. Этот напиток, по словам специалиста, должен стать неотъемлемой частью диеты каждого человека, страдающего диабетом.

«Цикорий богат инулином — это природное вещество, которое способствует снижению гликемической нагрузки и уровня сахара в крови, благотворно влияя на состояние диабетиков», — отметила Марина Аплетаева.

Чтобы достичь желаемого эффекта, цикорий следует употреблять регулярно. Кроме того, напиток может быть полезен для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как он положительно воздействует на кишечную микрофлору.

Тем не менее, цикорий может вызывать аллергические реакции у некоторых людей, поэтому перед началом его употребления необходима консультация с врачом. В остальных случаях напиток абсолютно безопасен при умеренном потреблении — достаточно одной кружки в день.

Цикорий (Cichorium intybus) — это многолетнее растение, корни которого традиционно используются в качестве кофейного суррогата. В медицине цикорий ценится за свои пребиотические свойства благодаря высокому содержанию инулина, полисахарида, который способствует росту полезной микрофлоры в кишечнике и может оказывать благоприятное воздействие на метаболизм глюкозы. Исследования показывают, что инулин может помочь в снижении уровня глюкозы в крови и улучшении инсулиновой чувствительности, что делает цикорий потенциально полезным для людей с диабетом 2 типа. (Википедия)

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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