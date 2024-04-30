11-летний сын Анфисы Чеховой не смог поступить в элитную школу

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в своем блоге, что ее сын Соломон не смог поступить в школу, так как плохо сдал экзамены.
Артистка рассказала, что позвонила в приемную комиссию для уточнения ситуации.
"Оказалось, что он очень плохо сдал экзамены. Реально плохо", — заявила звезда "Секса с Анфисой Чеховой".
При этом она сама не может оценить его знания, так как давно уже забыла школьную программу. Чехова уверена, что провалила бы экзамены как и ее сын. В настоящее время она наняла для наследника репетиторов, которые должны помочь ему подготовиться к экзамену в мае.
Соломон появился на свет в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. В 2017 году супруги расстались.
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