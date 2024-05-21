Новая технология плазменного выращивания приближает 3D-печать металлов к идеальной

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В Пермском Политехе улучшили 3D-печать плазменной наплавкой

1:15
Наука

Послойная плазменная наплавка металлических деталей — один из самых производительных методов 3D-печати, не требующий больших затрат. Но качество изготовленных таким способом изделий невысоко — в них много внутренних дефектов.

В Пермском Политехе улучшили 3D-печать плазменной наплавкой
Фото: Wikimedia Commons by Tiia Monto is licensed under CC BY-SA 3.0

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете усовершенствовали технологию таким образом, чтобы минимизировать повреждения заготовок. Для этого применили раздельные источники питания — для нагрева детали и для плазмотрона, формирующего электродуговой разряд температурой 20-25 тысяч градусов.

"Наш вариант обеспечивает высокую производительность процесса при минимальном проплавлении и перемешивании металлов", — объясняет заведующий кафедрой "Сварочное производство, метрология и технология материалов" ПНИПУ доктор технических наук Юрий Щицын.

Способ позволяет не только печатать детали любой сложной формы, но и может применяться для ремонта металлических предметов вместо сварки.

Методику уже проверили на практике, наплавив стенки из алюминиевого сплава толщиной 11 мм, и запатентовали, сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

3D-печать металлом
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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