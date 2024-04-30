Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грета Гервиг возглавит Каннский фестиваль в этом году
Участник "Фабрики звезд" Иващенко заявил, что Меладзе поднимал руку на Приходько
3 доступных способа заработка
Закаливание помидорной рассады: простые шаги для сильных и здоровых растений
Супермодель Ирина Шейк появилась с короткой стрижкой на обложке глянца
Какую пользу приносит гимнастика для вашей спины?
Сын телеведущей Чеховой не смог сдать экзамены для поступления в школу
Хирург Муканс заявил, что чёрный акантоз — признак резистентности к инсулину
Анфиса Чехова поддерживает молодость кожи при помощи лифтинг-увлажнения
Лучшие подарки для путешественников: 10 вещей, которые сделают любое путешествие комфортным и безопасным

Топ-10 лучших подарков для путешественников: идеи и рекомендации

1:40
Туризм

Путешествия предоставляют увлекательные возможности, но они также связаны с определёнными трудностями. Однако подходящий подарок может значительно упростить жизнь путешественника. Вот десять идей полезных подарков, которые высоко оценят любители путешествий:

Топ-10 лучших подарков для путешественников: идеи и рекомендации
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Поясная сумка: этот незаменимый аксессуар позволяет путешественникам безопасно и удобно носить необходимые вещи, освобождая руки.

Универсальный адаптер: с его помощью можно заряжать различные устройства в любой точке мира, не беспокоясь о типе розеток.

Защита RFID: устройство для блокировки RFID предотвращает нежелательное сканирование личных данных с кредитных карт и паспортов.

Подушка для путешествий: этот аксессуар сделает перелеты и длительные поездки на много более комфортными.

Экологичная водяная бутылка: бутылка с фильтром помогает оставаться воде гидратированной, а также сэкономить и сократить использование пластика.

Универсальный фонарик: маленький, но мощный фонарик окажется незаменим в случае ночных походов или отключения электричества.

Складной рюкзак: легкий и компактный, он идеален для коротких поездок или как дополнительная ручная кладь.

Замок TSA: Позволяет безопасно перевозить запертый багаж, держа в его сохранности во время досмотра.

Преобразователь напряжения: Необходим для использования электроприборов из страны с другим стандартом напряжения.

Дорожный органайзер: несессер с различными отделениями помогает удобно организовать туалетные принадлежности в дороге.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Последние материалы
Рецепт мятно-шоколадного смузи
Маникюр, который не производит впечатление элегантности
Ветеринары рассказали, что значит, если кот прячется под одеялом
Топ-10 лучших подарков для путешественников: идеи и рекомендации
Цикорий как средство для снижения сахара в крови: советы диетолога Марины Аплетаевой
Экзотические и неприхотливые овощи
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев попал в окружение и находится при смерти в зоне СВО
Секрет, благодаря которому герои мультфильмов СССР были как живые
5 советов по экономии в быту
Как играть в регби?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников