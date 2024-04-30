На огороде часто встречаются необычные овощи и травы, которые становятся незаменимыми благодаря своей неприхотливости и полезности.
Капуста Кале, известная как кудрявая или брунколь, украшает участок своими кудрявыми листьями и используется в различных блюдах.
Огуречная трава с синими цветками придаст оригинальный вкус соусам и салатам, а китайская листовая капуста, или пак-чой, популярная благодаря азиатской кухне, отлично подходит для супов и гарниров.
Топинамбур, выращиваемый за его неприхотливость, обладает сладковатым вкусом, а экзотическая бамия, растущая даже в холодных регионах, добавляет особый колорит в блюда своими уникальными стручками-звездочками.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.