Экзотика на участке: вот какие овощи можно посадить — неприхотливы и просты в уходе

Экзотические и неприхотливые овощи

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

На огороде часто встречаются необычные овощи и травы, которые становятся незаменимыми благодаря своей неприхотливости и полезности.

Фото: commons.wikimedia.org by C T Johansson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Капуста Кале, известная как кудрявая или брунколь, украшает участок своими кудрявыми листьями и используется в различных блюдах.

Огуречная трава с синими цветками придаст оригинальный вкус соусам и салатам, а китайская листовая капуста, или пак-чой, популярная благодаря азиатской кухне, отлично подходит для супов и гарниров.

Топинамбур, выращиваемый за его неприхотливость, обладает сладковатым вкусом, а экзотическая бамия, растущая даже в холодных регионах, добавляет особый колорит в блюда своими уникальными стручками-звездочками.