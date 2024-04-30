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Мятно-шоколадный смузи с добавлением коллагеновых пептидов: полезный и вкусный белковый коктейль

Рецепт мятно-шоколадного смузи

0:57
Еда

Этот аппетитный зелёный коктейль приобретает яркий цвет благодаря свежей мяте и шпинату. Но не волнуйтесь, вы даже не заметите его присутствия, если добавите масло кешью и миндальное молоко.

Рецепт мятно-шоколадного смузи
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Коллагеновые пептиды повышают содержание белка в этом смузи, а какао-крупка придаёт ему типичный шоколадный вкус.

Ингредиенты

  • 5 листьев свежей мяты,
  • 1 замороженный банан, очищенный,
  • 1 порция коллагеновых пептидов,
  • 3/4 стакана миндального молока,
  • 1/2 стакана свежих листьев шпината,
  • 1 столовая ложка какао-бобов,
  • 1 столовая ложка масла кешью,
  • 1/2 чайной ложки хлореллы.

Приготовление

Взбейте все ингредиенты в блендере. Вы можете добавить пчелиную пыльцу, семена чиа и другие питательные ингредиенты по вашему выбору, чтобы сделать коктейль ещё более полезным.

ЗЕЛЕНЫЙ СМУЗИ со шпинатом - заряд бодрости и энергии!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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