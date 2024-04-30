Мятно-шоколадный смузи с добавлением коллагеновых пептидов: полезный и вкусный белковый коктейль

Рецепт мятно-шоколадного смузи

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот аппетитный зелёный коктейль приобретает яркий цвет благодаря свежей мяте и шпинату. Но не волнуйтесь, вы даже не заметите его присутствия, если добавите масло кешью и миндальное молоко.

Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Коллагеновые пептиды повышают содержание белка в этом смузи, а какао-крупка придаёт ему типичный шоколадный вкус.

Ингредиенты

5 листьев свежей мяты,

1 замороженный банан, очищенный,

1 порция коллагеновых пептидов,

3/4 стакана миндального молока,

1/2 стакана свежих листьев шпината,

1 столовая ложка какао-бобов,

1 столовая ложка масла кешью,

1/2 чайной ложки хлореллы.

Приготовление

Взбейте все ингредиенты в блендере. Вы можете добавить пчелиную пыльцу, семена чиа и другие питательные ингредиенты по вашему выбору, чтобы сделать коктейль ещё более полезным.