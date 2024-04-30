Этот аппетитный зелёный коктейль приобретает яркий цвет благодаря свежей мяте и шпинату. Но не волнуйтесь, вы даже не заметите его присутствия, если добавите масло кешью и миндальное молоко.
Коллагеновые пептиды повышают содержание белка в этом смузи, а какао-крупка придаёт ему типичный шоколадный вкус.
Взбейте все ингредиенты в блендере. Вы можете добавить пчелиную пыльцу, семена чиа и другие питательные ингредиенты по вашему выбору, чтобы сделать коктейль ещё более полезным.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.