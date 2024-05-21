Марсельский рыбный суп: почувствуйте себя в ресторанчике на юге Франции

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Марсельский рыбный суп: для его приготовления подойдут окунь, макрель или треска

2:03
Еда

Марсельский рыбный суп — это изысканное блюдо, которое приготавливается из свежей рыбы, морских моллюсков и раков, а также различных овощей и специй.

Марсельский рыбный суп: для его приготовления подойдут окунь, макрель или треска
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления этого супа вам потребуются следующие ингредиенты:

  • рыба (треска, макрель или окунь)- 1 кг,
  • морские моллюски — 1/2 кг,
  • раки — 12 штук,
  • картофель — 2 шт.,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • лук-порей — 1 шт.,
  • сельдерей — 1/4 веточки,
  • морковь — 1 шт.,
  • помидоры — 3 шт.,
  • чеснок — 4 зубчика,
  • оливковое масло — 1 столовая ложка,
  • лимонный сок — 2 столовые ложки,
  • лавровый лист, тимьян, фенхель, петрушка — по 1 веточке,
  • шафран — щепотка,
  • белый перец — на кончике ножа,
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Для начала промойте рыбу и полейте ее лимонным соком, оставьте на 20 минут. Затем сварите бульон из головы, хвоста и плавников рыбы.
  2. Процедите бульон и отварите в нем моллюсков в течение 10 минут, затем извлеките их из бульона и процедите его снова.
  3. В большой кастрюле нагрейте оливковое масло и обжарьте на нем нарезанный репчатый лук, желтую часть порея, морковь, сельдерей и раздавленный чеснок. Добавьте лавровый лист, тимьян, фенхель, апельсиновую корку и измельчённые картофелины.
  4. Залейте овощи бульоном и варите на медленном огне 15-20 минут.
  5. Затем добавьте помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные на восьмые части, шафран и специи. Варите еще 10 минут, затем добавьте раков и моллюсков в суп и варите еще несколько минут.

Подавайте марсельский рыбный суп горячим с тостами из белого хлеба. Это изысканное блюдо порадует вас своим обильным вкусом и ароматом моря. Приятного аппетита!

Марсельский рыбный суп - видеорецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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