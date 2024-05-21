Марсельский рыбный суп: почувствуйте себя в ресторанчике на юге Франции

Марсельский рыбный суп — это изысканное блюдо, которое приготавливается из свежей рыбы, морских моллюсков и раков, а также различных овощей и специй.
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Для приготовления этого супа вам потребуются следующие ингредиенты:
рыба (треска, макрель или окунь)- 1 кг,
морские моллюски — 1/2 кг,
раки — 12 штук,
картофель — 2 шт.,
репчатый лук — 1 шт.,
лук-порей — 1 шт.,
сельдерей — 1/4 веточки,
морковь — 1 шт.,
помидоры — 3 шт.,
чеснок — 4 зубчика,
оливковое масло — 1 столовая ложка,
лимонный сок — 2 столовые ложки,
лавровый лист, тимьян, фенхель, петрушка — по 1 веточке,
шафран — щепотка,
белый перец — на кончике ножа,
соль — по вкусу.
Приготовление
Для начала промойте рыбу и полейте ее лимонным соком, оставьте на 20 минут. Затем сварите бульон из головы, хвоста и плавников рыбы.
Процедите бульон и отварите в нем моллюсков в течение 10 минут, затем извлеките их из бульона и процедите его снова.
В большой кастрюле нагрейте оливковое масло и обжарьте на нем нарезанный репчатый лук, желтую часть порея, морковь, сельдерей и раздавленный чеснок. Добавьте лавровый лист, тимьян, фенхель, апельсиновую корку и измельчённые картофелины.
Залейте овощи бульоном и варите на медленном огне 15-20 минут.
Затем добавьте помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные на восьмые части, шафран и специи. Варите еще 10 минут, затем добавьте раков и моллюсков в суп и варите еще несколько минут.
Подавайте марсельский рыбный суп горячим с тостами из белого хлеба. Это изысканное блюдо порадует вас своим обильным вкусом и ароматом моря. Приятного аппетита!