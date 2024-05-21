Марсельский рыбный суп: почувствуйте себя в ресторанчике на юге Франции

Марсельский рыбный суп: для его приготовления подойдут окунь, макрель или треска

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Марсельский рыбный суп — это изысканное блюдо, которое приготавливается из свежей рыбы, морских моллюсков и раков, а также различных овощей и специй.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления этого супа вам потребуются следующие ингредиенты:

рыба (треска, макрель или окунь)- 1 кг,

морские моллюски — 1/2 кг,

раки — 12 штук,

картофель — 2 шт.,

репчатый лук — 1 шт.,

лук-порей — 1 шт.,

сельдерей — 1/4 веточки,

морковь — 1 шт.,

помидоры — 3 шт.,

чеснок — 4 зубчика,

оливковое масло — 1 столовая ложка,

лимонный сок — 2 столовые ложки,

лавровый лист, тимьян, фенхель, петрушка — по 1 веточке,

шафран — щепотка,

белый перец — на кончике ножа,

соль — по вкусу.

Приготовление

Для начала промойте рыбу и полейте ее лимонным соком, оставьте на 20 минут. Затем сварите бульон из головы, хвоста и плавников рыбы. Процедите бульон и отварите в нем моллюсков в течение 10 минут, затем извлеките их из бульона и процедите его снова. В большой кастрюле нагрейте оливковое масло и обжарьте на нем нарезанный репчатый лук, желтую часть порея, морковь, сельдерей и раздавленный чеснок. Добавьте лавровый лист, тимьян, фенхель, апельсиновую корку и измельчённые картофелины. Залейте овощи бульоном и варите на медленном огне 15-20 минут. Затем добавьте помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные на восьмые части, шафран и специи. Варите еще 10 минут, затем добавьте раков и моллюсков в суп и варите еще несколько минут.

Подавайте марсельский рыбный суп горячим с тостами из белого хлеба. Это изысканное блюдо порадует вас своим обильным вкусом и ароматом моря. Приятного аппетита!