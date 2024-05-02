Вкусное жареное филе пангасиуса: пикантности добавят такие специи, как карри и куркума!

Готовим вкусное филе пангасиуса с карри и куркумой

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Воспользуйтесь этим рецептом, чтобы приготовить вкусное филе пангасиуса, пикантности добавят такие специи, как карри и куркума!

Фото: Own work by Ramon FVelasquez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

5 больших кусков филе пангасиуса,

2,5 чайной ложки порошка карри,

1,5 чайной ложки чёрного перца,

1,5 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки порошка куркумы,

5 столовых ложек оливкового масла,

сок 1 лимона.

Приготовление

Обсушите рыбное филе бумажным полотенцем. Посыпьте филе смесью специй. В большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне. Поместите на сковороду филе, затем готовьте по 5-6 минут с каждой стороны. Подавайте, полив свежевыжатым лимонным соком.