Вкусное жареное филе пангасиуса: пикантности добавят такие специи, как карри и куркума!

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Готовим вкусное филе пангасиуса с карри и куркумой

0:51
Еда

Воспользуйтесь этим рецептом, чтобы приготовить вкусное филе пангасиуса, пикантности добавят такие специи, как карри и куркума!

Готовим вкусное филе пангасиуса с карри и куркумой
Фото: Own work by Ramon FVelasquez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 5 больших кусков филе пангасиуса,
  • 2,5 чайной ложки порошка карри,
  • 1,5 чайной ложки чёрного перца,
  • 1,5 чайной ложки соли,
  • 1/4 чайной ложки порошка куркумы,
  • 5 столовых ложек оливкового масла,
  • сок 1 лимона.

Приготовление

  1. Обсушите рыбное филе бумажным полотенцем. Посыпьте филе смесью специй.
  2. В большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне. Поместите на сковороду филе, затем готовьте по 5-6 минут с каждой стороны.
  3. Подавайте, полив свежевыжатым лимонным соком.
Жареное филе пангасиуса на сковороде
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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