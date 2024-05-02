Вкусное жареное филе пангасиуса: пикантности добавят такие специи, как карри и куркума!
Готовим вкусное филе пангасиуса с карри и куркумой
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Воспользуйтесь этим рецептом, чтобы приготовить вкусное филе пангасиуса, пикантности добавят такие специи, как карри и куркума!
Фото: Own work by Ramon FVelasquez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 5 больших кусков филе пангасиуса,
- 2,5 чайной ложки порошка карри,
- 1,5 чайной ложки чёрного перца,
- 1,5 чайной ложки соли,
- 1/4 чайной ложки порошка куркумы,
- 5 столовых ложек оливкового масла,
- сок 1 лимона.
Приготовление
- Обсушите рыбное филе бумажным полотенцем. Посыпьте филе смесью специй.
- В большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне. Поместите на сковороду филе, затем готовьте по 5-6 минут с каждой стороны.
- Подавайте, полив свежевыжатым лимонным соком.
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Жареное филе пангасиуса на сковороде