Удаляем у питомца любопытство: как отвадить пушистика от домашних цветов

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Фото: commons.wikimedia.org by Noordzee23 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Большинство владельцев кошек и собак скорее сталкиваются с проблемой излишней активности своих животных, что иногда вызывает проблемы.

Для тех, у кого домашние любимцы любят мчаться по квартире, важно заботиться о сохранности ценных предметов интерьера.

Сегодня мы обсудим, как защитить такие деликатные предметы, как стеклянная ваза с букетом живых цветов.

В первую очередь, выбирая вазы, лучше отдать предпочтение тем, у которых узкое горлышко — это уменьшит шансы, что питомец захочет туда залезть.

Также рекомендуется ставить цветочные композиции на невысокие, но устойчивые столики, чтобы питомцу было сложно уместить на них все свои лапы.

И последний совет — попробуйте использовать двусторонний скотч, чтобы закрепить вазу. Однако будьте осторожны, чтобы не оставить на поверхности некрасивые следы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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