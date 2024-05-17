Удаляем у питомца любопытство: как отвадить пушистика от домашних цветов

"Только спит и кушает" — такое описание мало кто узнает в своем домашнем питомце.
Большинство владельцев кошек и собак скорее сталкиваются с проблемой излишней активности своих животных, что иногда вызывает проблемы.
Для тех, у кого домашние любимцы любят мчаться по квартире, важно заботиться о сохранности ценных предметов интерьера.
Сегодня мы обсудим, как защитить такие деликатные предметы, как стеклянная ваза с букетом живых цветов.
В первую очередь, выбирая вазы, лучше отдать предпочтение тем, у которых узкое горлышко — это уменьшит шансы, что питомец захочет туда залезть.
Также рекомендуется ставить цветочные композиции на невысокие, но устойчивые столики, чтобы питомцу было сложно уместить на них все свои лапы.
И последний совет — попробуйте использовать двусторонний скотч, чтобы закрепить вазу. Однако будьте осторожны, чтобы не оставить на поверхности некрасивые следы.
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