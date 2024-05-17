Разнообразим оладьи на кефире: добавляем в них яблоки и получаем новый освежающий вкус

Оладьи на кефире с яблоком — это довольно простое и вкусное блюдо, идеальное для завтрака или полдника. Яблоки добавляют свежесть и нежность, а кефир делает оладьи пышными и ароматными.
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Для приготовления оладий с яблоком на кефире вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 2 яблока,
— 250 г кефира,
— 3/4 чайной ложки соды,
— 1 яйцо,
— 80 г сахара,
— 200-250 г муки,
— растительное масло для жарки.
Инструкция по приготовлению:
Нарежьте яблоки на небольшие кусочки.
В миске смешайте кефир и соду. Покуда кефир не начинает пениться.
В другой миске хорошо взбейте яйцо с сахаром.
Влейте яичную массу в кефир с содой и тщательно перемешайте.
Постепенно вмешивайте муку, чтобы получилась густая, но не густая консистенция.
Добавьте нарезанные яблоки в тесто и тщательно перемешайте.
Разогрейте сковороду со сливочным маслом.
Выложите тесто на сковороду с помощью ложки и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
Готовые оладьи выложите на тарелку и подавайте с вашими любимыми добавками, такими как мёд, сироп или свежие ягоды. Вот и все! Теперь у вас есть пушистые и ароматные кефирные оладьи с яблоком, готовые для угощения. Приятного аппетита!
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