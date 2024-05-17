Разнообразим оладьи на кефире: добавляем в них яблоки и получаем новый освежающий вкус

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Оладьи с яблоками на кефире: фрукты придают им приятный аромат и кислинку

1:31
Еда

Оладьи на кефире с яблоком — это довольно простое и вкусное блюдо, идеальное для завтрака или полдника. Яблоки добавляют свежесть и нежность, а кефир делает оладьи пышными и ароматными.

Оладьи с яблоками на кефире: фрукты придают им приятный аромат и кислинку
Фото: commons.wikimedia.org by 66saeedz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления оладий с яблоком на кефире вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 2 яблока,

— 250 г кефира,

— 3/4 чайной ложки соды,

— 1 яйцо,

— 80 г сахара,

— 200-250 г муки,

— растительное масло для жарки.

Инструкция по приготовлению:

  1. Нарежьте яблоки на небольшие кусочки.
  2. В миске смешайте кефир и соду. Покуда кефир не начинает пениться.
  3. В другой миске хорошо взбейте яйцо с сахаром.
  4. Влейте яичную массу в кефир с содой и тщательно перемешайте.
  5. Постепенно вмешивайте муку, чтобы получилась густая, но не густая консистенция.
  6. Добавьте нарезанные яблоки в тесто и тщательно перемешайте.
  7. Разогрейте сковороду со сливочным маслом.
  8. Выложите тесто на сковороду с помощью ложки и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые оладьи выложите на тарелку и подавайте с вашими любимыми добавками, такими как мёд, сироп или свежие ягоды. Вот и все! Теперь у вас есть пушистые и ароматные кефирные оладьи с яблоком, готовые для угощения. Приятного аппетита!

Нежные оладьи на кефире с яблоками!🍎 Мягкие яблочные оладьи! Пышные оладушки с яблочным припеком
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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