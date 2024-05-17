Сколько часов в день можно пользоваться гаджетами без вреда для здоровья

Гаджеты могут нанести вред здоровью человека. В этой статье мы расскажем, сколько часов в день ими можно пользоваться.
Существует множество исследований на эту тему. Тем не менее, общее рекомендуемое время для использования телефона без перерыва составляет около 2 часов в день для взрослых и около 1 часа в день для детей.
Помните, что гаджеты не должны мешать учебе, отношениям, времяпрепровождению с семьей, физической активности, сну.
Чрезмерное экранное время может повлиять как на физическое, так и на психическое здоровье человека. Существует прямая связь между частым использованием мобильных телефонов и усталостью, потерей памяти, повышенным артериальным давлением, сердечной дисфункцией и бессонницей.
Использование смартфона влияет на нервную и иммунную системы, и как следствие, происходит потеря памяти, снижение внимания, головные боли, невнимательность и капризность.
Частые и продолжительные разговоры по мобильному телефону наносят вред мозгу, страдает слух, ухудшается общее состояние человека.
Активные пользователи сотовой связи наиболее подвержены сонливости, раздражительности, и эти люди чаще жалуются на головные боли.
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