Сколько часов в день можно пользоваться гаджетами без вреда для здоровья

Сколько часов в день можно использовать гаджеты

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гаджеты могут нанести вред здоровью человека. В этой статье мы расскажем, сколько часов в день ими можно пользоваться.

Фото: Pexels by cottonbro studio is licensed under CC0

Сколько часов в день можно пользоваться смартфоном без вреда для здоровья

Существует множество исследований на эту тему. Тем не менее, общее рекомендуемое время для использования телефона без перерыва составляет около 2 часов в день для взрослых и около 1 часа в день для детей.

Почему длительное экранное время вредно

Помните, что гаджеты не должны мешать учебе, отношениям, времяпрепровождению с семьей, физической активности, сну.

Чрезмерное экранное время может повлиять как на физическое, так и на психическое здоровье человека. Существует прямая связь между частым использованием мобильных телефонов и усталостью, потерей памяти, повышенным артериальным давлением, сердечной дисфункцией и бессонницей.

Использование смартфона влияет на нервную и иммунную системы, и как следствие, происходит потеря памяти, снижение внимания, головные боли, невнимательность и капризность.

Частые и продолжительные разговоры по мобильному телефону наносят вред мозгу, страдает слух, ухудшается общее состояние человека.

Активные пользователи сотовой связи наиболее подвержены сонливости, раздражительности, и эти люди чаще жалуются на головные боли.