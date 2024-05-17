Бузова без пары: что Валерия сказала о её одиночестве после громких разводов?

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Ольга Бузова отмечает 20 лет на телевидении: личная жизнь и советы от Валерии

0:39
Шоу-бизнес

Ольга Бузова, отметившая 20-летие своей карьеры на телевидении, столкнулась с трудностями в личной жизни после развода с Дмитрием Тарасовым и неудачного романа с Давой.

Ольга Бузова отмечает 20 лет на телевидении: личная жизнь и советы от Валерии
Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

По словам певицы Валерии, которая вместе с мужем Иосифом Пригожиным отмечает 20 лет совместной жизни, мужчины побаиваются сильной и успешной Бузовой, стремясь доминировать в отношениях. Валерия уверена, что Ольга встретит свою половинку, но советует ей искать счастье вне шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось: Люся Чеботина рассказала, что Ольга Бузова научила ее игнорировать хейтеров.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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