Бузова без пары: что Валерия сказала о её одиночестве после громких разводов?

Ольга Бузова отмечает 20 лет на телевидении: личная жизнь и советы от Валерии

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова, отметившая 20-летие своей карьеры на телевидении, столкнулась с трудностями в личной жизни после развода с Дмитрием Тарасовым и неудачного романа с Давой.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

По словам певицы Валерии, которая вместе с мужем Иосифом Пригожиным отмечает 20 лет совместной жизни, мужчины побаиваются сильной и успешной Бузовой, стремясь доминировать в отношениях. Валерия уверена, что Ольга встретит свою половинку, но советует ей искать счастье вне шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось: Люся Чеботина рассказала, что Ольга Бузова научила ее игнорировать хейтеров.