Бузова без пары: что Валерия сказала о её одиночестве после громких разводов?

Ольга Бузова, отметившая 20-летие своей карьеры на телевидении, столкнулась с трудностями в личной жизни после развода с Дмитрием Тарасовым и неудачного романа с Давой.
По словам певицы Валерии, которая вместе с мужем Иосифом Пригожиным отмечает 20 лет совместной жизни, мужчины побаиваются сильной и успешной Бузовой, стремясь доминировать в отношениях. Валерия уверена, что Ольга встретит свою половинку, но советует ей искать счастье вне шоу-бизнеса.
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