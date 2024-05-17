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Директор компании «СберСтрахование жизни» Евгений Щекланов рассказал о трансформации и новых страховых продуктах

"СберСтрахование жизни" модернизирует работу, повышая прозрачность продуктов

1:58
Страхование

Компания "СберСтрахование жизни" модернизирует свою деятельность, чтобы улучшить взаимодействие с клиентами и создать понятные, прозрачные продукты, соответствующие их потребностям. Об этом на пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС) сообщил управляющий директор компании Евгений Щекланов, подводя итоги работы в первом квартале года.

"СберСтрахование жизни" модернизирует работу, повышая прозрачность продуктов
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

Евгений Щекланов отметил, что в процессе текущей трансформации компания первой на российском рынке увеличила выкупные суммы с 0 до 96% в первый год действия договора.

Он также напомнил, что ещё в 2022 году "СберСтрахование жизни" отказалось от продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), перейдя к более понятному и ликвидному продукту — долевому страхованию жизни (ДСЖ).

Все эти изменения, по словам Щекланова, направлены на повышение прозрачности страховых продуктов и увеличение их популярности среди россиян.

"Для нас сейчас происходит новое взаимодействие с клиентами, новое движение вперед. И мы надеемся, что коллеги по рынку прислушаются к нам в части принятых инициатив и будут двигаться в этом же направлении", — отметил управляющий директор компании.

К 2025 году, когда в России вступит в силу закон о долевом страховании жизни (ДСЖ), "СберСтрахование жизни" планирует получить лицензию управляющей компании, добавил Щекланов.

"В настоящий момент Банк России определяет два важных момента. Во-первых, конструкцию того, как будет выглядеть процесс получения лицензии УК страховщиками жизни. Во-вторых, процесс управления инвестиционными фондами. Мы обратимся за лицензией УК, как только будут понятны детали, и рассчитываем получить ее к 1 января", — пояснил он.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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