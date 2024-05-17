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Уход за волосами с лимоном: безопасные способы применения для блеска и силы

Лимонный сок для красоты волос: безопасные и эффективные рецепты

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Лимон - это не только вкусный фрукт, но и удивительный ингредиент для ухода за волосами. Однако нанесение его непосредственно на волосы может привести к раздражению кожи головы из-за его отбеливающих свойств. Чтобы извлечь максимальную пользу из лимона для волос, предлагаем несколько безопасных способов применения от портала от bebeautiful.in.

Лимонный сок для красоты волос: безопасные и эффективные рецепты
Фото: commons.wikimedia.org by Prasad SR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лимон и алоэ вера

Смесь лимонного сока и геля алоэ вера обогащает волосы жирными кислотами, витаминами и минералами, способствуя их укреплению и ускорению роста.

Приготовление: смешайте 1 столовую ложку свежевыжатого лимонного сока с 2 столовыми ложками геля алоэ вера.

Применение: нанесите смесь на кожу головы и волосы, оставьте на 30 минут, затем смойте шампунем.

Лимон, кокосовое масло и мёд

Эта смесь увлажняет и питает волосы, помогая избавиться от перхоти.

Приготовление: нагрейте 6 столовых ложек кокосового масла, добавьте лимонный сок и чайную ложку меда, хорошо перемешайте.

Применение: нанесите на волосы и кожу головы, оставьте на час, затем смойте.

Лимон и яблочный уксус

Эта маска борется с вредными микробами, укрепляет волосы и регулирует выделение масла на коже головы.

Приготовление: смешайте свежевыжатый лимонный сок с половиной стакана яблочного уксуса.

Применение: нанесите на кожу головы, оставьте на 20 минут, затем смойте водой.

Эти простые и эффективные рецепты помогут вам поддерживать здоровье ваших волос и кожи головы, придавая им блеск и силу.

Многие не ЗНАЮТ, зачем ЛИМОН нужен для ВОЛОС
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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