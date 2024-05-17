В США одобрили законопроекты о новых санкциях против "Росатома" и связанных с ним лиц

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил два законопроекта, направленных на введение новых санкций против "Росатома" и связанных с ним лиц.
Первый законопроект требует от администрации США поиска альтернативных поставщиков и соблюдения уже введенных санкций против "Росатома". В течение полугода должны быть введены новые санкции против корпорации, её руководителей и участников договоренностей о строительстве ядерных реакторов.
Второй законопроект вводит санкции из-за присутствия специалистов "Росатома" на Запорожской АЭС и включает в черные списки тех, кто "угрожает безопасности станции и подрывает контроль Украины над объектом", сообщает ТАСС.
Оба документа были включены в пакет законопроектов и одобрены комитетом большинством голосов. Рассмотрение инициатив Палатой представителей полного состава пока не запланировано.
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