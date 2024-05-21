Как добиться идеальной укладки дома: советы по использованию круглой щётки для объёма волос

Для большинства из нас идеальная укладка в домашних условиях кажется непостижимой мечтой. Мы сталкиваемся с запутанными прядями, уставшими руками и, чаще всего, с массой недовольства. Однако всё изменится, когда вы научитесь использовать круглую щетку как профессионал. Сегодня мы с порталом bebeautiful.in расскажем, как использовать этот инструмент, чтобы создать красивую и объёмную укладку в прямо дома.
Круглые щётки бывают разных размеров. Выбирайте меньший диаметр для создания локонов и большой, чтобы придать волосам объём и гладкость.
Идеальное время для укладки волос - когда они еще влажные. Помните, что для достижения хороших результатов локоны должны немного подсохнуть естественным путём. Поэтому подождите немного после мытья головы, прежде чем начать укладку.
Тщательно расчешите шевелюру, чтобы избавиться от узлов и спутанных прядей, так как круглые щётки часто застревают в волосах.
Лучше работать с небольшими прядями, чем накручивать на щётку много волосов одновременно. Это поможет достичь большего объема и эластичности укладки.
Возьмите прядь волос и поместите под нее круглую расчёску. Держите фен на расстоянии от головы и направляйте поток воздуха в область щётки. Постепенно сушите волосы, двигая расчёску от корней к кончикам. Закончите секцию, переключив фен на режим холодного воздуха.
Держите щётку как можно ближе к корням волос и поднимите их при сушке для создания объема на макушке.
Не ограничивайтесь одним и тем же движением. Изменяйте угол наклона щётки для более естественной и объёмной укладки.
Теперь, когда вы освоили искусство работы с круглой щёткой, вы сможете создавать причёски, не уступающие салонным, прямо у себя дома!
Главная причина для получения вкусных и качественных луковиц - правильно ухаживать за растением и предпринять определённые меры, чтобы он не пошёл в стрелки.