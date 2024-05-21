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Как добиться идеальной укладки дома: советы по использованию круглой щётки для объёма волос

Как сделать красивую укладку с круглой щёткой для волос: пошаговое руководство

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Для большинства из нас идеальная укладка в домашних условиях кажется непостижимой мечтой. Мы сталкиваемся с запутанными прядями, уставшими руками и, чаще всего, с массой недовольства. Однако всё изменится, когда вы научитесь использовать круглую щетку как профессионал.  Сегодня мы с порталом bebeautiful.in расскажем, как использовать этот инструмент, чтобы создать красивую и объёмную укладку в прямо дома.

Как сделать красивую укладку с круглой щёткой для волос: пошаговое руководство
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Начните с выбора щётки

Круглые щётки бывают разных размеров. Выбирайте меньший диаметр для создания локонов и большой, чтобы придать волосам объём и гладкость.

Не начинайте укладку, сразу после мытья головы

Идеальное время для укладки волос - когда они еще влажные. Помните, что для достижения хороших результатов локоны должны немного подсохнуть естественным путём. Поэтому подождите немного после мытья головы, прежде чем начать укладку.

Сначала расчешите волосы

Тщательно расчешите шевелюру, чтобы избавиться от узлов и спутанных прядей, так как круглые щётки часто застревают в волосах.

Разделите волосы на секции

Лучше работать с небольшими прядями, чем накручивать на щётку много волосов одновременно. Это поможет достичь большего объема и эластичности укладки.

Используйте фен для придания объёма

Возьмите прядь волос и поместите под нее круглую расчёску. Держите фен на расстоянии от головы и направляйте поток воздуха в область щётки. Постепенно сушите волосы, двигая расчёску от корней к кончикам. Закончите секцию, переключив фен на режим холодного воздуха.

Поднимите корни

Держите щётку как можно ближе к корням волос и поднимите их при сушке для создания объема на макушке.

Меняйте угол наклона

Не ограничивайтесь одним и тем же движением. Изменяйте угол наклона щётки для более естественной и объёмной укладки.

Теперь, когда вы освоили искусство работы с круглой щёткой, вы сможете создавать причёски, не уступающие салонным, прямо у себя дома!

ОБЪЕМНАЯ УКЛАДКА ФЕНОМ / (hair routine)
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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