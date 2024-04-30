Правила игры в регби: краткое описание и особенности этого вида спорта

Как играть в регби?

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Основные правила не игры в регби настолько сложны, чтобы вам потребовалось много времени на их освоение, однако вам все равно потребуется пара часов игрового времени, чтобы понять структуру и правила игры в регби.

Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic license

Концепция игры в регби проста: две команды пытаются набрать наибольшее количество очков за 80 минут, пытаясь набрать очки на половине поля другой команды. Мяч никогда нельзя передавать вперед, только назад или перпендикулярно, команда может продвигаться вперед только путем паса или удара ногой по мячу. Давайте разберемся в основах:

1. Побеждайте, набрав больше очков, чем ваш соперник. Засчитывайте попытки, перенося мяч в штрафную зону соперника. За попытку начисляется 5 очков.

При подсчете очков за попытку команде, забившей гол, предоставляется возможность выполнить переходящий удар, за который начисляется 2 очка.

Другой способ заработать дополнительные очки для своей команды — это пенальти. За него начисляется 3 очка.

Последний способ получения очков — это попытка забить гол, мяч передается игроку заднего ряда задом наперед, который затем пытается поместить мяч между стойками во время продолжающейся игры, за это также начисляется 3 очка.

2. Ударьте по держателю мяча, чтобы остановить атаку соперника. Защита в регби — это выполнение подкатов. Вы можете ударить только того игрока, который в данный момент держит мяч, и вы не можете блокировать или экранировать другую команду или других игроков. Когда вы атакуете соперника, ваша цель — уложить его на землю как можно быстрее, желательно, чтобы рядом были товарищи по команде, которые помогут быстро отобрать мяч.

3. Создавайте шайбы всякий раз, когда кого-то отбивают, чтобы сохранить владение мячом. Когда игрок падает, он должен отпустить мяч. После этого любая команда может бороться за то, чтобы поднять мяч с земли и завладеть им. Обычно это происходит в виде "заброса". Шайба — это когда 1-3 игрока из каждой команды сцепляются друг с другом прямо над мячом (и отбираемым игроком) и толкают друг друга взад-вперед в попытке завладеть мячом. По одному игроку в каждой команде встает за шайбой и хватает мяч, когда он появляется за задней ногой товарища по команде, делающего бросок. Поскольку игрок, попавший в подкат, может опускать мяч туда, куда ему заблагорассудится, команда, получившая мяч первой, обычно контролирует его.

4. Используйте линейные выходы, чтобы перезапустить подачу мяча после того, как он покинет боковую линию. Если мяч выходит за пределы поля, судья объявляет линейный выход. Линейный выход похож на вбрасывание в футболе, за исключением того, что мяч должен быть брошен прямо вперед. Каждая команда выстраивается в линию на поле вокруг бросающего. Команда, которая не касалась мяча последней, получает право забросить его. Затем они бросают мяч прямо между двумя командами, которые подбрасывают друг друга, пытаясь выиграть мяч. Затем игра перезапускается в обычном режиме.

5. Распознайте разницу между нападающими и защитниками в команде. Каждая команда состоит из двух небольших секций, каждая со своими позициями и сильными сторонами. Нападающие участвуют в схватке, и это единственное реальное различие между ними и защитниками с точки зрения правил. Однако у нападающих и защитников появились свои особенности на поле, что сделало каждого из них жизненно важным для успеха:

Нападающие / Паки: Это большие парни — громилы и мускулистые мужчины, которые руководят схватками и выигрывают большинство ваших бросков.

Защитники: бегуны и спидстеры. Защитники образуют длинную диагональную линию в нападении и быстро передают мяч вдоль линии, за пределы поля, где они могут сразиться с защитником 1 на 1.

А в следующий раз мы разберем базовые навыки, которые необходимы игрокам для игры в регби.