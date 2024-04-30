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Значение воды в процессе похудения: оптимальный путь к здоровому весу

Какой объём воды следует потреблять ежедневно для снижения веса

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Тема похудения всегда привлекает внимание и вызывает много споров. Однако, важно понимать, что употребление воды может быть безопасным способом для комфортного и здорового снижения веса. Согласно многим специалистам, рекомендуемое количество воды составляет не менее 1,5 литра в день, причем принцип определения этой нормы основывается на весе человека: 30 мл воды на каждый килограмм идеального веса (в середине интервала нормальной массы тела). Например, для человека с весом 60 кг это означает 60 кг x 30 мл = 1800 мл или 1,8 литра в день.

Какой объём воды следует потреблять ежедневно для снижения веса
Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Уилкинс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Поддержание нормального уровня воды в организме играет ключевую роль в процессе похудения без применения строгих диет и без негативного воздействия на организм. Вода является важным регулятором обмена веществ, влияя на его скорость и качество.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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