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Кошка начала часто прятаться под одеяло: стало известно, о чем это говорит

Ветеринары рассказали, что значит, если кот прячется под одеялом

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Зоосфера » Кошки

Поведение кошек может различаться, и иногда трудно понять, почему они меняют свои привычки.

Ветеринары рассказали, что значит, если кот прячется под одеялом
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперты уверены, что изменения в поведении кошек не случайны, особенно если ранее животное вело спокойный образ жизни.

Если ваша кошка обычно проводила время под одеялом, это нормально.

Однако, если она начала это делать только недавно, вам следует исследовать причины.

Почему кошки скрываются под одеялом:

  • Поиск защиты: кошка инстинктивно ищет защищённое место, так как во время сна она чувствует себя уязвимой.
  • Нужда в тепле, что особенно важно для короткошёрстных пород.
  • Желание близости с хозяином, что проявляется, когда кошка забирается под одеяло к человеку.
  • Реакция на страх: возможно, животное недавно испугалось чего-то.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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