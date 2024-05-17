Шишка на большом пальце ноги: десять упражнений, которые помогут от неё избавиться

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Десять простых упражнений для профилактики и коррекции вальгусной стопы

2:08
Спорт

Вальгусная деформация стопы может иметь разные степени тяжести и возникать как врождённым, так и приобретённым образом.

Десять простых упражнений для профилактики и коррекции вальгусной стопы
Фото: peakpx.com by Пиковый размер is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Причины врождённой деформации связаны с формированием стопы во время развития плода, однако чаще вальгус является приобретённым в результате различных факторов. Например, ослабление мышечных связок, травмы, рахит, полиомиелит и другие внешние воздействия могут привести к деформации стопы.

Пациенты с вальгусной деформацией часто страдают быстрой утомляемостью, неправильной походкой и могут развить плоскостопие, артрит, артроз и другие проблемы суставов.

На помощь пациентам с этой деформацией приходят специальные упражнения:

  1. Хождение на пальцах и на пятках в течение 15-30 секунд.
  2. Хождение по широкому предмету, например черенку швабры или лопаты, делая 10-20 коротких шагов на каждую ногу.
  3. Повторное сгибание и разгибание пальцев ног в положении сидя в течение 30-45 секунд на каждую ногу.
  4. Наклоны вперед на прямых ногах, пытаясь коснуться пола руками, выполняя 10-20 повторений.
  5. Хождение на наружной части стопы сделать 10-20 шагов.
  6. 10 приседаний на полной стопе без отрыва пяток от пола.
  7. Стойка "Цапля" на одной ноге, удерживая равновесие в течение 10 секунд.
  8. Хождение по неровной поверхности, такой как песок, трава, галька или специальные рифленые коврики.
  9. Прокаты черенка или мяча стопой в течение 60 секунд.
  10. Захватывание пальцами стопы карандаша или ручки, удерживая предмет в течение 30 секунд либо выполняя 10-15 захватываний на каждую стопу.

Однако перед началом любых упражнений при вальгусной деформации стопы желательно проконсультироваться со специалистом, который поможет выбрать подходящие упражнения и определить индивидуальную программу лечения и реабилитации.

ТОП-7 УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ! ВАЛЬГУСНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ. КАК ЛЕЧИТЬ? СОВЕТЫ ПОДОЛОГА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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