Шишка на большом пальце ноги: десять упражнений, которые помогут от неё избавиться

Вальгусная деформация стопы может иметь разные степени тяжести и возникать как врождённым, так и приобретённым образом.
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Причины врождённой деформации связаны с формированием стопы во время развития плода, однако чаще вальгус является приобретённым в результате различных факторов. Например, ослабление мышечных связок, травмы, рахит, полиомиелит и другие внешние воздействия могут привести к деформации стопы.
Пациенты с вальгусной деформацией часто страдают быстрой утомляемостью, неправильной походкой и могут развить плоскостопие, артрит, артроз и другие проблемы суставов.
На помощь пациентам с этой деформацией приходят специальные упражнения:
Хождение на пальцах и на пятках в течение 15-30 секунд.
Хождение по широкому предмету, например черенку швабры или лопаты, делая 10-20 коротких шагов на каждую ногу.
Повторное сгибание и разгибание пальцев ног в положении сидя в течение 30-45 секунд на каждую ногу.
Хождение на наружной части стопы сделать 10-20 шагов.
10 приседаний на полной стопе без отрыва пяток от пола.
Стойка "Цапля" на одной ноге, удерживая равновесие в течение 10 секунд.
Хождение по неровной поверхности, такой как песок, трава, галька или специальные рифленые коврики.
Прокаты черенка или мяча стопой в течение 60 секунд.
Захватывание пальцами стопы карандаша или ручки, удерживая предмет в течение 30 секунд либо выполняя 10-15 захватываний на каждую стопу.
Однако перед началом любых упражнений при вальгусной деформации стопы желательно проконсультироваться со специалистом, который поможет выбрать подходящие упражнения и определить индивидуальную программу лечения и реабилитации.
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