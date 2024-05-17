Шишка на большом пальце ноги: десять упражнений, которые помогут от неё избавиться

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Десять простых упражнений для профилактики и коррекции вальгусной стопы

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Вальгусная деформация стопы может иметь разные степени тяжести и возникать как врождённым, так и приобретённым образом.

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Причины врождённой деформации связаны с формированием стопы во время развития плода, однако чаще вальгус является приобретённым в результате различных факторов. Например, ослабление мышечных связок, травмы, рахит, полиомиелит и другие внешние воздействия могут привести к деформации стопы.

Пациенты с вальгусной деформацией часто страдают быстрой утомляемостью, неправильной походкой и могут развить плоскостопие, артрит, артроз и другие проблемы суставов.

На помощь пациентам с этой деформацией приходят специальные упражнения:

Хождение на пальцах и на пятках в течение 15-30 секунд. Хождение по широкому предмету, например черенку швабры или лопаты, делая 10-20 коротких шагов на каждую ногу. Повторное сгибание и разгибание пальцев ног в положении сидя в течение 30-45 секунд на каждую ногу. Наклоны вперед на прямых ногах, пытаясь коснуться пола руками, выполняя 10-20 повторений. Хождение на наружной части стопы сделать 10-20 шагов. 10 приседаний на полной стопе без отрыва пяток от пола. Стойка "Цапля" на одной ноге, удерживая равновесие в течение 10 секунд. Хождение по неровной поверхности, такой как песок, трава, галька или специальные рифленые коврики. Прокаты черенка или мяча стопой в течение 60 секунд. Захватывание пальцами стопы карандаша или ручки, удерживая предмет в течение 30 секунд либо выполняя 10-15 захватываний на каждую стопу.

Однако перед началом любых упражнений при вальгусной деформации стопы желательно проконсультироваться со специалистом, который поможет выбрать подходящие упражнения и определить индивидуальную программу лечения и реабилитации.

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