Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Карань: если клещ является носителем боррелии, то нужны антибиотики
"За рулём" назвал последствия, если в двигатель авто залить более густое масло
Рецепт вкусного смузи из клубники, банана и семян льна
Наташа Королёва показала, как выглядела в школьные годы
Секрет для кожи: способы устранения лишнего жирного блеска на лице
Сорт огурцов "СВ 4097 ЦВ F1"
Кинологи назвали обязательный для щенков аксессуар
Отказы в шенгене могут быть из-за неверно оформленных документов
Пять часов тренировок в неделю меняют метаболизм жиров в организме
Установлена смертельное количество водки

Хирург Умнов: печень способна обработать не более 120 мг этанола

1:21
Здоровье

Преподаватель кафедры медицинского факультета в Государственном университете просвещения Александр Умнов выделяет, что употребление литра водки за час представляет смертельный риск для здоровья, так как печень человека ограничена в способности переработки спиртовых веществ, превышающих допустимый лимит в 120 мг этилового спирта, как сообщает NEWS. ru.

Хирург Умнов: печень способна обработать не более 120 мг этанола
Фото: commons.wikimedia.org by Mbdortmund is licensed under GNU Free Documentation License

"Этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 мг, обезвреживается в печени. Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печеночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях". Доза становится смертельной при употреблении литра водки в течение часа, когда концентрация этанола в крови достигает пяти-шести граммов на литр крови", — дополнил Александр Умнов.

Специалист подметил, что симптомами алкогольного отравления являются не только падение температуры тела, замедление дыхания, учащенный пульс, несвязная речь, но и галлюцинации и эпилептические припадки. Умнов заключил, что при употреблении больших доз водки человек не может нормально передвигаться и практически утрачивает реакцию на внешние раздражители.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сорт "Тёща F1" - идеальный выбор огурцов
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
Путин: легитимность Зеленского нужна для подписания судьбоносных документов с РФ Любовь Степушова Гадать надо не картам, а по глазам Сергей Лебедев Зеленский сам создаст условия для освобождения Харькова русской армией Дмитрий Плотников
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Последние материалы
Юрист объяснил, как поступить, если сотрудник ГИБДД забрал документы и не отдаёт
Ученые предложили новые ответы на загадку марсианского метана
Как приготовить салат из арбуза, феты и амаранта
Как вырастить хороший урожай свёклы
Чем витамин C полезен и вреден для кожи
Эксперты ответили, почему кошка вылизывается
В Судане найдены наскальные рисунки возрастом 5000 лет
Финский журналист обвинил Россию в подкупе судей в финале ЧМ-2014 по хоккею
Наташа Лионн из "Жизни матрёшки" присоединилась к касту "Фантастической четвёрки"
Гадать надо не картам, а по глазам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников