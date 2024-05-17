Установлена смертельное количество водки

Хирург Умнов: печень способна обработать не более 120 мг этанола

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Преподаватель кафедры медицинского факультета в Государственном университете просвещения Александр Умнов выделяет, что употребление литра водки за час представляет смертельный риск для здоровья, так как печень человека ограничена в способности переработки спиртовых веществ, превышающих допустимый лимит в 120 мг этилового спирта, как сообщает NEWS. ru.

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"Этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 мг, обезвреживается в печени. Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печеночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях". Доза становится смертельной при употреблении литра водки в течение часа, когда концентрация этанола в крови достигает пяти-шести граммов на литр крови", — дополнил Александр Умнов.

Специалист подметил, что симптомами алкогольного отравления являются не только падение температуры тела, замедление дыхания, учащенный пульс, несвязная речь, но и галлюцинации и эпилептические припадки. Умнов заключил, что при употреблении больших доз водки человек не может нормально передвигаться и практически утрачивает реакцию на внешние раздражители.