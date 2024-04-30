Проверку полиса ОСАГО по камерам могут запустить до конца 2024 года

Проверка ОСАГО по камерам поможет снизить количество нарушений

1:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

На первоначальном этапе камеры будут проверять наличие ОСАГО только у нарушителей ПДД, сообщает Banki.ru со ссылкой на российских страховщиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В марте страховые компании заявили, что система по фиксации отсутствия полисов ОСАГО, готова к запуску, и выразили готовность ввести её до конца 2024 года, причём сразу по всей территории РФ. Еще раньше Минфин поддержал увеличение штрафов за отсутствие ОСАГО с 800 до 5 тысяч рублей.

Так, в случае превышения допустимой скорости или пересечения двойной сплошной видеосистема будет автоматически фиксировать, есть ли у нарушителя полис обязательной "автогражданки".

На втором этапе камеры будут проверять наличие ОСАГО уже у всех водителей, попавших в зону их действия. При этом поездка без полиса будет считаться длящимся нарушением, то есть штраф будет взиматься только один раз в сутки, даже если отсутствие ОСАГО зафиксирует несколько камер.

Поправки в нормативно-правовые акты пока не внесены. Страховщики отмечают, что для запуска системы необходимо наладить обмен данных между базами Российского союза автостраховщиков (РСА) и МВД.

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