Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какая температура подходит: горячая или холодная вода для мытья волос
Не только вкусно, но и полезно: удивительные преимущества черемши для вашего здоровья
Как подобрать тоник для применения в летний период
Филипп Киркоров отказывается от шумного празднования дня рождения в этом году
Рецепт безглютеновых батончиков из фиников и тыквы
Стало известно, с чем столкнутся те, кто заберет бездомного котенка
Зона отдыха с мангалом своими руками
Моника Беллуччи объяснила, почему она не хотела бы вернуться в свои двадцать лет
Как правильно тренировать икроножные мышцы
Оптимизация расходов на ОСАГО: роль стажа вождения, характеристик авто и региона в формировании цены

ОСАГО: как выбрать лучший тариф и сэкономить на страховке

1:02
Страхование

Автостраховка ОСАГО является обязательным видом страхования для автовладельцев, предназначенным для компенсации убытков в случае аварий.

ОСАГО: как выбрать лучший тариф и сэкономить на страховке
Фото: freepik.com by katemangostar is licensed under public domain

Цена полиса зависит от множества факторов, включая опыт вождения, параметры автомобиля и местоположение. Водители имеют возможность уменьшить расходы на ОСАГО, используя сервисы для сравнения предложений разных страховщиков и выбирая наиболее выгодные тарифы.

В значительной мере стоимость полиса ОСАГО зависит от мощности двигателя, и выбор автомобиля с более низкой мощностью может помочь снизить стоимость страхования.

Страховые компании также принимают во внимание историю нарушений правил дорожного движения и наличие штрафов при определении базовой ставки, что может влиять на итоговую стоимость страховки.

Часто страховой полис оформляется на короткий период, например, от трех до девяти месяцев, что может предоставить возможность существенной экономии, доходящей до 50%.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Последние материалы
Как подобрать тоник для применения в летний период
Филипп Киркоров отказывается от шумного празднования дня рождения в этом году
ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России
Рецепт безглютеновых батончиков из фиников и тыквы
ОСАГО: как выбрать лучший тариф и сэкономить на страховке
Стало известно, с чем столкнутся те, кто заберет бездомного котенка
Зона отдыха с мангалом своими руками
Моника Беллуччи объяснила, почему она не хотела бы вернуться в свои двадцать лет
Как правильно тренировать икроножные мышцы
В "Служебном романе" и "Бриллиантовой руке" использовали один и тот же реквизит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников