Российские водители больше не смогут спокойно нарушать ПДД из-за новой проверки

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Уфимцев: дорожные камеры могут начать проверять ОСАГО у водителей в 2024 году

1:09
Страхование

Уже до конца 2024 года в РФ могут запустить проект проверки полисов ОСАГО камерами слежения на дорогах. Об этом изданию "Реальное время" рассказал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Уфимцев: дорожные камеры могут начать проверять ОСАГО у водителей в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В 2023 году проект не успели запустить из-за технических сложностей, пояснил Уфимцев.

— Поэтому мы думаем, что 2024 год станет точно годом запуска, — сказал глава РСА.

Уфимцев заверил, что штрафовать водителей без ОСАГО будут только в случае длительного отсутствия полиса. Кроме того, проверка будет затрагивать лишь тех, кто нарушает ПДД.

Проще говоря, когда камера зафиксирует нарушителя, она "пробьёт" его по базе на наличие страховки, и в случае её отсутствия автовладелец получит штраф ещё и за это.

"Интерфаксу" Уфимцев уточнил, что для собственника машины и водителя, вписанного в страховку, будут разные виды наказания. В перспективе проект должен заставить россиян активнее приобретать полисы ОСАГО, чтобы снизить нагрузку на ГИБДД при оформлении ДТП, добавил страховщик.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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