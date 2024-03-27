Российские водители больше не смогут спокойно нарушать ПДД из-за новой проверки

Уфимцев: дорожные камеры могут начать проверять ОСАГО у водителей в 2024 году

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Уже до конца 2024 года в РФ могут запустить проект проверки полисов ОСАГО камерами слежения на дорогах. Об этом изданию "Реальное время" рассказал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В 2023 году проект не успели запустить из-за технических сложностей, пояснил Уфимцев.

— Поэтому мы думаем, что 2024 год станет точно годом запуска, — сказал глава РСА.

Уфимцев заверил, что штрафовать водителей без ОСАГО будут только в случае длительного отсутствия полиса. Кроме того, проверка будет затрагивать лишь тех, кто нарушает ПДД.

Проще говоря, когда камера зафиксирует нарушителя, она "пробьёт" его по базе на наличие страховки, и в случае её отсутствия автовладелец получит штраф ещё и за это.

"Интерфаксу" Уфимцев уточнил, что для собственника машины и водителя, вписанного в страховку, будут разные виды наказания. В перспективе проект должен заставить россиян активнее приобретать полисы ОСАГО, чтобы снизить нагрузку на ГИБДД при оформлении ДТП, добавил страховщик.