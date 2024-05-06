Сравнение стоимости жизни в Италии и России: подробный обзор от европейской тревел-блогерши

Блогер сравнила цены в Италии и России и была шокирована

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европейская тревел-блогерша оценила стоимость жизни в Италии и России, делится впечатлениями на своем блоге "Тут вам не там" на платформе "Дзен".

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она уточнила, что вместе с мужем они ежемесячно тратят на продукты до 200 евро (около 19,7 тысяч рублей). Сравнивая цены на продовольствие в Венеции и в родном Крыму, блогерша отметила, что разница в стоимости "ненамного дороже".

"Это удивительно, учитывая, что средняя зарплата в Венеции после уплаты налогов составляет 1200-1800 евро (приблизительно 118-177 тысяч рублей), в то время как в Крыму зарплата в 50 тысяч рублей уже считается хорошей. Возможно, есть и другие значительные расходы?" — задумалась она.

Блогерша также подняла вопрос стоимости жилья в Европе и России. Она рассказала, что для получения ипотеки в Италии необходимо иметь стабильную работу минимум пять лет.

"Ежемесячный платеж по ипотеке менее 500 евро (около 49,2 тысячи рублей), что вполне приемлемо на фоне средних зарплат и оставляет средства на жизнь и развлечения, включая путешествия", — заключила она, добавив, что пятикомнатную квартиру в континентальной части Венеции можно приобрести за 150-200 тысяч евро (от 14,7 до 19,7 миллиона рублей).

Автор также упомянула стоимость коммунальных услуг в Италии: за отопление на два месяца приходит счет в 150 евро (примерно 14,7 тысяч рублей), а за электричество — 80 евро (около 7,8 тысячи рублей).

"В целом это вполне приемлемо, хотя мы не использовали отопление на максимуме, как это принято в России, где из-за перегрева иногда приходится открывать окна", — объяснила она.

В феврале другой россиянин делится опытом покупок в Нидерландах, где литр молока стоит около 95 рублей, а килограмм сыра — 2-3 тысячи рублей.