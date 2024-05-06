Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказано, какая вода полезнее для организма
В России начали использовать ИИ для "тестирования" квартир в новостройках
Как разместить домашний офис в маленькой квартире
Равшана Куркова призналась, что в детстве мечтала стать рэпером
Стало известно, как связано сливочное масло и лапы кота
Как получить компенсацию по ОСАГО: советы экспертов
Тонкости выбора и хранения оливкового масла
Тренер рассказал, как не повредить колени и суставы во время бега
Экономия семян: делимся способами
Сравнение стоимости жизни в Италии и России: подробный обзор от европейской тревел-блогерши

Блогер сравнила цены в Италии и России и была шокирована

2:16
Туризм

Европейская тревел-блогерша оценила стоимость жизни в Италии и России, делится впечатлениями на своем блоге "Тут вам не там" на платформе "Дзен".

Блогер сравнила цены в Италии и России и была шокирована
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она уточнила, что вместе с мужем они ежемесячно тратят на продукты до 200 евро (около 19,7 тысяч рублей). Сравнивая цены на продовольствие в Венеции и в родном Крыму, блогерша отметила, что разница в стоимости "ненамного дороже".

"Это удивительно, учитывая, что средняя зарплата в Венеции после уплаты налогов составляет 1200-1800 евро (приблизительно 118-177 тысяч рублей), в то время как в Крыму зарплата в 50 тысяч рублей уже считается хорошей. Возможно, есть и другие значительные расходы?" — задумалась она.

Блогерша также подняла вопрос стоимости жилья в Европе и России. Она рассказала, что для получения ипотеки в Италии необходимо иметь стабильную работу минимум пять лет.

"Ежемесячный платеж по ипотеке менее 500 евро (около 49,2 тысячи рублей), что вполне приемлемо на фоне средних зарплат и оставляет средства на жизнь и развлечения, включая путешествия", — заключила она, добавив, что пятикомнатную квартиру в континентальной части Венеции можно приобрести за 150-200 тысяч евро (от 14,7 до 19,7 миллиона рублей).

Автор также упомянула стоимость коммунальных услуг в Италии: за отопление на два месяца приходит счет в 150 евро (примерно 14,7 тысяч рублей), а за электричество — 80 евро (около 7,8 тысячи рублей).

"В целом это вполне приемлемо, хотя мы не использовали отопление на максимуме, как это принято в России, где из-за перегрева иногда приходится открывать окна", — объяснила она.

В феврале другой россиянин делится опытом покупок в Нидерландах, где литр молока стоит около 95 рублей, а килограмм сыра — 2-3 тысячи рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Как разместить домашний офис в маленькой квартире
Равшана Куркова призналась, что в детстве мечтала стать рэпером
Стало известно, как связано сливочное масло и лапы кота
Как получить компенсацию по ОСАГО: советы экспертов
Тонкости выбора и хранения оливкового масла
Тренер рассказал, как не повредить колени и суставы во время бега
Экономия семян: делимся способами
Отшелушивающая маска из риса: простой рецепт из натуральных ингредиентов
Анна Михалкова показала своих взрослых сыновей
Блогер сравнила цены в Италии и России и была шокирована
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников