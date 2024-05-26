Проекты России с Узбекистаном на сумму свыше 300 млрд рублей: ВЭБ.РФ развивает сотрудничество

Госкорпорация ВЭБ.РФ разрабатывает проекты на сумму свыше 300 млрд рублей в рамках сотрудничества с Узбекистаном.
ВЭБ.РФ уже финансирует 21 экспортный проект в Узбекистане на сумму 157,7 млрд рублей, включая поставки городского транспорта, коммунальной техники и оборудования для электроэнергетики. Также запланированы проекты в нефтегазовой и газохимической отраслях, горнорудной промышленности, металлургии, модернизации электроэнергетики и газотранспортной системы, сообщает ТАСС. Создаются объекты продовольственной инфраструктуры, такие как агрологистический комплекс в Джизакской области, который будет обрабатывать 260 тыс. тонн сельхозпродукции в год.
ВЭБ.РФ предоставляет кредитное финансирование и развивает многоплановое сотрудничество с финансовыми институтами Узбекистана через Межбанковское объединение ШОС.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.