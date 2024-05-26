Проекты России с Узбекистаном на сумму свыше 300 млрд рублей: ВЭБ.РФ развивает сотрудничество

ВЭБ.РФ совместно с Узбекистаном работает над новыми проектами

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госкорпорация ВЭБ.РФ разрабатывает проекты на сумму свыше 300 млрд рублей в рамках сотрудничества с Узбекистаном.

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ВЭБ.РФ уже финансирует 21 экспортный проект в Узбекистане на сумму 157,7 млрд рублей, включая поставки городского транспорта, коммунальной техники и оборудования для электроэнергетики. Также запланированы проекты в нефтегазовой и газохимической отраслях, горнорудной промышленности, металлургии, модернизации электроэнергетики и газотранспортной системы, сообщает ТАСС. Создаются объекты продовольственной инфраструктуры, такие как агрологистический комплекс в Джизакской области, который будет обрабатывать 260 тыс. тонн сельхозпродукции в год.

ВЭБ.РФ предоставляет кредитное финансирование и развивает многоплановое сотрудничество с финансовыми институтами Узбекистана через Межбанковское объединение ШОС.