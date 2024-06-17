Осторожно на заправке: эти пять нарушений на автозаправочной станции могут оставить вас без прав и денег

Юрист назвал 5 нарушений на АЗС, за которые водителя оштрафуют или лишат прав

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При посещении автозаправочных станций многие водители не осознают, что несоблюдение противопожарных правил может привести к серьезным финансовым последствиям. Это особенно важно, так как АЗС считается объектом повышенной пожарной опасности.

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В интервью порталу njcar.ru владелец юридической компании рассказал, за какие нарушения на АЗС водителей могут оштрафовать или даже лишить прав.

Дело в том, что на автозаправочных станциях действуют строгие нормы противопожарной безопасности. Несоблюдение этих правил может привести к значительным финансовым штрафам. Особенно важно соблюдать запрет на курение на территории АЗС.

Нарушение этого запрета влечет за собой административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей, согласно части 1 статьи 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На АЗС действуют строгие правила: заправка автомобиля с работающим мотором или проведение ремонта на расстоянии менее 15 метров от колонок могут привести к штрафу до 50 000 рублей, согласно статье 20.4 КоАП. Эти правила должны соблюдаться наряду с общими нормами дорожного движения, установленными пунктом 1.2 ПДД.

Нарушение этих норм может привести к административной ответственности. Например, за превышение скорости на территории АЗС водителю могут выписать штраф от 500 до 5 000 рублей или даже временно лишить прав на срок до шести месяцев.

Особо серьезным нарушением является случай, когда автомобиль уезжает с АЗС с оторванным заправочным пистолетом. Согласно части 2 статьи 12.27 КоАП, водитель может быть лишен права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, либо подвергнут административному аресту на срок до 15 суток за оставление места ДТП.