Тренер рассказала об угрозе перетренированности в спортзале и назвала три её основных признака

Эксперт Павловская: перетренированность повысит вероятность частых травм

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недостаточное восстановление организма между тренировками может привести к повреждениям и ухудшению здоровья. Тренер-эксперт из сети фитнес-клубов Pride Fitness Татьяна Павловская поделилась информацией о синдроме перетренированности, сообщает Газета. Ru.

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Татьяна Павловская предостерегла, что постоянная усталость и слабость, сохраняющиеся даже в дни без тренировок, должны насторожить. Она также отметила, что снижение спортивных достижений может быть признаком перетренированности, особенно если увеличение нагрузок не приносит ожидаемых результатов.

"Следите за своими результатами и реагируйте на изменения. Коррекция тренировочной нагрузки поможет избежать перетренированности и сохранить высокие спортивные показатели", — уточнила Татьяна Павловская.

Третий критический сигнал, по словам тренера, — это частые травмы и боли, возникающие даже при легких нагрузках, что указывает на необходимость в более продолжительном отдыхе и восстановлении.