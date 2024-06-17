Тренер рассказала об угрозе перетренированности в спортзале и назвала три её основных признака

Недостаточное восстановление организма между тренировками может привести к повреждениям и ухудшению здоровья. Тренер-эксперт из сети фитнес-клубов Pride Fitness Татьяна Павловская поделилась информацией о синдроме перетренированности, сообщает Газета. Ru.
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Татьяна Павловская предостерегла, что постоянная усталость и слабость, сохраняющиеся даже в дни без тренировок, должны насторожить. Она также отметила, что снижение спортивных достижений может быть признаком перетренированности, особенно если увеличение нагрузок не приносит ожидаемых результатов.
"Следите за своими результатами и реагируйте на изменения. Коррекция тренировочной нагрузки поможет избежать перетренированности и сохранить высокие спортивные показатели", — уточнила Татьяна Павловская.
Третий критический сигнал, по словам тренера, — это частые травмы и боли, возникающие даже при легких нагрузках, что указывает на необходимость в более продолжительном отдыхе и восстановлении.
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов.
Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч