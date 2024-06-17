Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают

Во время цветения крайне важно удобрять томаты. Какие удобрения выбрать?
В период активного цветения и плодоношения томатов вносят удобрения, содержащие фосфор и калий. Вносят удобрения и подкормки вечером на закате. Такой способ исключит возможность ожогов.
Во время цветения томаты нуждаются в фосфоре для усиления образования завязей. Калий необходим растению для активного роста плодов. Для обогащения почвы калием и фосфором можно использовать суперфосфат.
Во время цветения, но до плодоношения, томаты можно один раз обработать борной кислотой. Для этого нужно развести 5 г борной кислоты в 10 л горячей воды.
Сначала борную кислоту необходимо развести в стакане, а затем перелить в емкость, которая вмещает 10 литров воды. Обработайте раствором подготовленные помидоры.
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