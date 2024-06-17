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Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают

Удобрение томатов во время цветения

1:07
Садоводство » Овощи

Во время цветения крайне важно удобрять томаты. Какие удобрения выбрать?

Удобрение томатов во время цветения
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чем лучше подкармливать томаты во время цветения

В период активного цветения и плодоношения томатов вносят удобрения, содержащие фосфор и калий. Вносят удобрения и подкормки вечером на закате. Такой способ исключит возможность ожогов.

Во время цветения томаты нуждаются в фосфоре для усиления образования завязей. Калий необходим растению для активного роста плодов. Для обогащения почвы калием и фосфором можно использовать суперфосфат.

Чем обработать помидоры во время цветения для завязи

Во время цветения, но до плодоношения, томаты можно один раз обработать борной кислотой. Для этого нужно развести 5 г борной кислоты в 10 л горячей воды.

Сначала борную кислоту необходимо развести в стакане, а затем перелить в емкость, которая вмещает 10 литров воды. Обработайте раствором подготовленные помидоры.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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