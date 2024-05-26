Проводим обрезку правильно: вот на что важно обратить внимание

Обрезка растений помогает им расти здоровыми и красивыми. Однако неправильное выполнение этой процедуры может нанести вред вашим зеленым друзьям. Рассмотрим основные ошибки и способы их избежать.
Слишком радикальная обрезка. Излишняя глубина обрезки ослабляет растения и делает их более уязвимыми к болезням и вредителям. Удаляйте только больные, мертвые или поврежденные ветви.
Обрезка в неподходящее время. Некоторые растения нужно обрезать в определенное время года, чтобы уменьшить стресс и ускорить заживление. Выполняйте обрезку в период покоя, например, в раннюю весну перед началом вегетации.
Неправильная техника обрезки. Использование тупых инструментов приводит к неровным и нечистым срезам, затрудняющим заживление. Используйте острые и чистые секаторы или пилы для четких и гладких срезов.
Обрезка в неподходящую погоду. Обрезка во время дождей способствует распространению инфекций. Выполняйте обрезку в сухую погоду, чтобы растения быстрее зажили.
Неучет особенностей растений. Каждое растение имеет свои требования к обрезке. Изучите их и применяйте соответствующие методы.
Избегайте ошибок, следуя правильным техникам обрезки, и ваши растения будут здоровыми и красивыми!
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