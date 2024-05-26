Тянет поводок как профи: шалости вашего питомца, которые могут стать серьезной проблемой

Почему собака тянет поводок: вот какие проблемы ждут владельца

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Шалость, которую проявляет щенок или молодая собака, когда начинают тянуть поводок на прогулке, может показаться невинной, но на самом деле это поведение требует внимания, так как игнорирование этой привычки может привести к серьезным проблемам при воспитании животного. Вот что важно знать каждому владельцу.

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Почему собака тянет поводок

Это поведение не зависит от темперамента собаки или усталости хозяина. Оно обусловлено скорее желанием собаки протестовать и попыткой подчинить хозяина своей воле. В сущности, собака стремится выгуливать хозяина, а не быть выгуливаемой им.

У молодых собак это поведение может быть попыткой проявить лидерские качества.

Постепенно питомец может начать игнорировать команды хозяина и даже проявить неуважение.

В таких случаях использование поводка-рулетки не рекомендуется.

Как поправить ситуацию

Важно выбрать ошейник подходящего размера. Лучше использовать короткий брезентовый поводок и научить собаку ходить рядом с хозяином. Могут применяться другие аксессуары, которые помогают контролировать поведение собаки. Для крупных и агрессивных пород рекомендуется использовать рывковую цепь или ошейник-удавку. Обучение следует начинать в тихом месте без множества посторонних раздражителей, затем можно постепенно переходить к более шумным и оживленным местам. Перед тренировкой важно дать собаке возможность сделать свои дела и немного побегать, так как усталые собаки лучше воспринимают уроки.

Важно помнить, что тренировать собаку не следует более 20 минут за раз, и за одну прогулку лучше провести не более 2-3 тренировок.



