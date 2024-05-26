Тянет поводок как профи: шалости вашего питомца, которые могут стать серьезной проблемой

Шалость, которую проявляет щенок или молодая собака, когда начинают тянуть поводок на прогулке, может показаться невинной, но на самом деле это поведение требует внимания, так как игнорирование этой привычки может привести к серьезным проблемам при воспитании животного. Вот что важно знать каждому владельцу.
Почему собака тянет поводок
Это поведение не зависит от темперамента собаки или усталости хозяина. Оно обусловлено скорее желанием собаки протестовать и попыткой подчинить хозяина своей воле. В сущности, собака стремится выгуливать хозяина, а не быть выгуливаемой им.
У молодых собак это поведение может быть попыткой проявить лидерские качества.
Постепенно питомец может начать игнорировать команды хозяина и даже проявить неуважение.
В таких случаях использование поводка-рулетки не рекомендуется.
Как поправить ситуацию
Важно помнить, что тренировать собаку не следует более 20 минут за раз, и за одну прогулку лучше провести не более 2-3 тренировок.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.