Маргарита Терехова госпитализирована после тревожного инцидента

Маргарита Терехова вчера испытала недомогание, в связи с чем решено было госпитализировать ее в клинику. По данным РИА Новости, народная артистка была доставлена в Боткинскую больницу после обнаружения желудочно-кишечного кровотечения.
Врачи оценили состояние 81-летней Тереховой как средней тяжести и приступили к назначенному лечению. У артистки был диагностирован Альцгеймер несколько лет назад, что привело к редкому появлению ее на публике. Первые симптомы заболевания появились у нее 15 лет назад, проявляясь забывчивостью и ухудшением состояния со временем.
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