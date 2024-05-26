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Российские ученые создали гель, восстанавливающий кость

В России ученые создали гель, восстанавливающий кость со стопроцентной идентичностью

2:55
Наука

Исследователи из университета в городе Волгограде разработали первый в своем роде биоассимилируемый материал для восстановления костей, который способен восстанавливать костную ткань после различных видов ран, включая серьезные осколочные и огнестрельные ранения.

В России ученые создали гель, восстанавливающий кость со стопроцентной идентичностью
Фото: commons.wikimedia.org by Хеллерхофф is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот материал создает восстановленную костную ткань, полностью идентичную естественной.

О создании данного продукта сообщил ТАСС, ссылаясь на доктора наук в области фармации, который является заведующим отделением технологии медикаментов в пятигорском филиале университета — Дмитрия Компанцева. Гель представляет собой специальный состав, обогащенный активаторами регенерации, стимулирующими организм к восстановлению костной ткани.

Примечательно, что восстановленные с использованием этого геля кости на 100% идентичны оригинальным костям, так как они произведены из собственных клеток остеофитов — образований на краях суставов. По утверждению ученых, аналогов данного геля с аналогичным составом на сегодняшний день нет в мире.

На рынке медицинских препаратов уже присутствуют биоинертные материалы для костной реконструкции. Но новинка представляет собой умную систему, являющуюся стимулятором процессов тканевого восстановления. Это гель, а не обычный порошок для заполнения костных дефектов. С его помощью хирургам комфортнее работать, кроме того, он полностью заполняет рану, проникая в глубокие полости и тесно прилегая к поврежденным тканям.

Этот гель можно применять как при приобретенных патологиях, так и при врожденных дефектах. Например, в хирургии костных и хрящевых тканей лицевой области, в стоматологии, для лечения пулевых и осколочных ранений.

Гель обладает улучшенной остеоинтеграционной способностью — процессом, при котором живые клетки костей прикрепляются к поверхности импланта. Препарат также обладает свойствами, способствующими заживлению и регенерации тканей.

Этот метод уже был испытан на животных с костными дефектами, которые не могли зарасти самостоятельно. Благодаря гелю эти патологии удалось полностью устранить путем создания полноценной костной ткани. При этом была восстановлена первоначальная толщина кости, образовались новые сосуды.

Ученые надеются, что их разработка поможет восстановить здоровье участникам спецопераций. Это, кстати, не первый случай создания подобных инноваций.

Ранее в университете был организован Центр экзопротезов, где были разработаны специальные материалы для быстрого заживления ран, биоразлагаемые перевязочные средства, а также жидкий бронежилет для военнослужащих.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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